Рамзан Кадыров сообщил о личном поздравлении Путина с женитьбой его сына Адама
Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента России Владимира Путина за личное поздравление секретаря Совбеза региона, 17-летнего Адама Кадырова «со вступлением в семейную жизнь». Об этом Кадыров-старший написал в личном Telegram-канале.
«Благодарю Вас за все теплые поздравления в адрес молодоженов и за все искренние пожелания в адрес всего чеченского народа», — заявил лидер Чечни.
Рамзан Кадыров подчеркнул, что поздравление Путина стало проявлением внимания, которое семья Кадыровых никогда не забудет.
Ранее старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова сообщила, что скоро состоится свадьба ее 17-летнего брата, секретаря Совбеза региона Адама Кадырова. Подробнее читайте в материале «Радио 1».