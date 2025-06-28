Сенатора из РФ не захотели впускать в Армению
Сенатора из РФ Клинцевича развернули в аэропорту Еревана
Сенатора Совета Федерации РФ и главу Союза ветеранов Афганистана Франца Клинцевича отказались впускать в Армению. Его развернули в аэропорту Еревана, сообщила газета KP.RU.
«Пограничники мне сказали, что я невъездной. Я прилетел, чтобы встретиться с людьми, которые помогли мне поставить памятник ветеранам Афганистана», — обратил внимание Клинцевич.
Сенатор уточнил, что в субботу он планировал вернуться на родину, однако ему пришлось вылететь в Москву в пятницу.
Со слов Клинцевича, причины, по которым он неожиданно стал невъездным, ему никто не озвучил. Однако политик добавил, что пограничники вели себя корректно.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц объявил, что в жителях страны укоренился страх военного конфликта с РФ, но сам он не опасается такого исхода. Вместе с тем Фридрих Мерц отметил, что необходимо иметь «реалистичный взгляд на империалистические устремления России».