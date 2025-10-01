В России с 1 октября вырастут оклады силовиков, судей и военнослужащих

01 октября 2025, 08:05

Фото: iStock/AnnaStills

С 1 октября оклады сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, ФСИН и военнослужащих увеличатся на 7,6%. Это решение направлено на поддержку тех, кто обеспечивает безопасность и порядок в стране, пишет РИА Новости.