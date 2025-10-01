В России с 1 октября вырастут оклады силовиков, судей и военнослужащих
С 1 октября оклады сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, ФСИН и военнослужащих увеличатся на 7,6%. Это решение направлено на поддержку тех, кто обеспечивает безопасность и порядок в стране, пишет РИА Новости.
Постановление правительства от 9 апреля предполагало более скромное повышение на 4,5%. Однако позже власти решили увеличить оклады до нового уровня. Изменения затронут военнослужащих, проходящих службу по контракту и призыву, а также сотрудников полиции и органов уголовно-исполнительной системы. Повышение коснется также работников федеральной противопожарной службы и таможенных органов.
Кроме того, указами президента России Владимира Путина оклады судей Конституционного и Верховного судов, а также мировых судей увеличатся на те же 7,6%.
