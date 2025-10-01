Военкоматы планируют призвать более 30 тысяч граждан
Военные комиссариаты МВО начали масштабный призыв на срочную службу. С 15 октября и до 31 декабря планируют призвать свыше 30 тысяч человек, пишет РИА Новости.
Набор стартовал в среду, и уже сейчас идет активная работа с гражданами. Большинство мужчин направят в учебные соединения и воинские части. Там они освоят современную технику и получат военно-учетные специальности. После завершения обучения новобранцы отправятся в войска, готовые к выполнению задач.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы предложили внести изменения в порядок призыва на срочную военную службу. Согласно новому законопроекту, призывные мероприятия будут проводиться непрерывно весь год — начиная с первого января и заканчивая тридцать первым декабря.
