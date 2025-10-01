Военкоматы планируют призвать более 30 тысяч граждан

01 октября 2025, 07:48

Военкоматы в МВО хотят призвать более 30 тысяч срочников до конца года

Фото: iStock/zim286

Военные комиссариаты МВО начали масштабный призыв на срочную службу. С 15 октября и до 31 декабря планируют призвать свыше 30 тысяч человек, пишет РИА Новости.