Убивший начальницу в банке Москвы обвинил свою жертву в издевательствах над ним
Убивший начальницу в отделении банка Москвы объяснил свой поступок жестокими действиями погибшей. Об этом сообщает газета «Известия».
Обвиняемый, Константин Топоров, во время дачи показаний заявил, что на преступление его толкнули постоянные издевательства со стороны женщины.
«Это было. (...) Они издевались надо мной», — сказал Топоров.Он полностью признал свою вину. В ближайшее время суд изберет для него меру пресечения, подчеркивается в материале «Известий».
Муж зарезанной топ-менеджера Сбера пытался застрелить преступника
Трагический инцидент произошел на улице Автозаводской. По факту убийства правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ.
Сообщалось, что между Топоровым и его непосредственной начальницей Натальей Р. давно существовал конфликт. Мужчину неоднократно уличали в нарушениях, что приводило к штрафам.
Когда заместитель руководителя филиала планировала его уволить, Топоров зарезал женщину прямо на ее рабочем месте. Следствие выяснило, что убийца тщательно подготовил преступление.