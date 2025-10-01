Убивший начальницу в банке Москвы обвинил свою жертву в издевательствах над ним

01 октября 2025, 02:06

Фото: iStock/Artem_Furman

Убивший начальницу в отделении банка Москвы объяснил свой поступок жестокими действиями погибшей. Об этом сообщает газета «Известия».





Обвиняемый, Константин Топоров, во время дачи показаний заявил, что на преступление его толкнули постоянные издевательства со стороны женщины.





«Это было. (...) Они издевались надо мной», — сказал Топоров.