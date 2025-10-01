В Госдуме предложили перенести начало уроков в школах РФ

01 октября 2025, 05:17

Депутаты ЛДПР предложили перенести время начала уроков в школах РФ на девять утра

Фото: iStock/ipolonina

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким подготовили законопроект о переносе начала школьных занятий на 9:00 и закреплении пятидневной учебной недели. Об этом пишет РИА Новости.





Законодательная инициатива предполагает внесение изменений в статью 13 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В пояснительной записке авторы указывают, что новые меры направлены на сохранение здоровья учащихся и их творческое развитие.



Законопроект также предусматривает проведение внеучебных мероприятий в выходные и праздничные дни, включая культурные, спортивные и воспитательные события, не входящие в учебный план.





«При шестидневке невозможно спланировать нормальный семейный отдых, а одного воскресного дня детям недостаточно для полноценного восстановления», — заявил Леонов.