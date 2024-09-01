В России с 1 сентября ввели новый штраф для водителей

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С 1 сентября в России вступил в силу закон, запрещающий высадку инвалидов I группы из общественного транспорта по причине безбилетного проезда. Документ доступен на официальном портале правовой информации. Водители, нарушившие это требование, подлежат штрафу.
Закон вносит изменения в статью 11.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), предусматривающую наказание за принудительную высадку инвалида I группы, который едет без сопровождения взрослых и не подтверждает факт оплаты проезда.
Штраф для водителей составит 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.
Как стало известно в июне, президент Путин подписал данный закон.
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Штраф для водителей составит 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.
Как стало известно в июне, президент Путин подписал данный закон.
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Александр Климов