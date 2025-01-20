В России с 20 января действует скидка в 50% на детские авиабилеты

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В России с 20 января начала действовать скидка в 50% на детские авиабилеты. Об этом пишет РИА Новости.
«Вступил в силу приказ Минтранса о скидке на детские авиабилеты российских перевозчиков», — сообщает агентство.
Соответствующая льгота доступна детям с гражданством РФ в возрасте от двух до 12 лет. Указывается, что несовершеннолетние должны лететь в самолете с сопровождающим. Под исключения попадает бизнес-класс и рейсы по субсидированным маршрутам.
К тому же с 20 января начала действовать скидка в 100% на авиабилеты для детей до двух лет с одним сопровождающим. Это касается перелетов внутри России. Отдельное пассажирское место ребенку предоставляться не будет. К тому же действует скидка не менее 90% на международные рейсы для детей этого же возраста.
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Иван Мусатов