В Госдуме высказались готовности к о дополнительной индексации пенсий россиянам

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Бюджет РФ полностью готов к реализации меры дополнительной индексации страховых пенсий в 2025 году. Об этом сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина
Изначально пенсии для работающих и неработающих пенсионеров уже были увеличены на 7,3%. Однако в связи с инфляцией, которая в 2024 году составила 9,52% по данным Росстата, планируется дополнительное повышение на 2,22%. Решение об этом может быть принято правительством РФ до 1 февраля 2025 года.
Ожидается, что данная индексация затронет порядка 40 миллионов российских пенсионеров.
Ранее сообщалось, что с 1 марта в России введут новый порядок постановки авто на учет. Одним из новшеств станет отмена обязательного предоставления полиса ОСАГО при регистрации автомобиля.
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«Рассмотренный и принятый парламентом бюджет страны, безусловно, готов к таким мерам», — заявила депутат Госдумы.
Ожидается, что данная индексация затронет порядка 40 миллионов российских пенсионеров.
Ранее сообщалось, что с 1 марта в России введут новый порядок постановки авто на учет. Одним из новшеств станет отмена обязательного предоставления полиса ОСАГО при регистрации автомобиля.
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Мария Моисеева