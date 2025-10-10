США собрались запретить авиакомпаниям из КНР пролетать над Россией

10 октября 2025, 00:45

Reuters: Администрация Трампа захотела запретить компаниям из КНР летать над РФ

Фото: iStock/Ruma Aktar

Администрация президента США Дональда Трампа предложила запретить китайским авиакомпаниям пролетать через российское воздушное пространство при выполнении рейсов в или из США. Об этом пишет агентство Reuters.





Инициатива Министерства транспорта США направлена на «устранение конкурентного дисбаланса».



Американские авиаперевозчики давно критикуют ситуацию, при которой китайские компании имеют право летать над Россией, тогда как самим американским авиакомпаниям такие полеты запрещены с 2022 года.





В Липецкой области разбился и загорелся истребитель-перехватчик МиГ-31

«Администрация Трампа в четверг предложила запретить китайским авиакомпаниям пролетать над территорией России при рейсах в и из Соединенных Штатов Америки», — говорится в публикации Reuters со ссылкой на проект соответствующего указа.