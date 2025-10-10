Дуров выпустил тревожный пост в день своего рождения

10 октября 2025, 02:53

Дуров не захотел праздновать 41-ый день рождения из-за угрозы свободному интернету

Павел Дуров (Фото: Instagram* @durov)

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в свой 41-й день рождения заявил о нежелании отмечать его. Праздничного настроения нет, поскольку его тревожит будущее «свободного Интернета». Соответствующее заявление он опубликовал в своих соцсетях.





Дуров выразил убеждение, что его поколение стремительно теряет цифровые свободы. Он привел в пример введение цифровых удостоверений в Великобритании, онлайн-проверку возраста в Австралии и сканирование личных сообщений в ЕС.





«У нашего поколения остается все меньше времени, чтобы спасти бесплатный Интернет, созданный для нас нашими отцами. То, что когда-то было обещанием свободного обмена информацией, превращается в главный инструмент контроля», — написал Дуров.

«Так что нет, я не собираюсь сегодня праздновать. У меня заканчивается время. У нас заканчивается время», — заключил он.