Дуров выпустил тревожный пост в день своего рождения
Дуров не захотел праздновать 41-ый день рождения из-за угрозы свободному интернету
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в свой 41-й день рождения заявил о нежелании отмечать его. Праздничного настроения нет, поскольку его тревожит будущее «свободного Интернета». Соответствующее заявление он опубликовал в своих соцсетях.
Дуров выразил убеждение, что его поколение стремительно теряет цифровые свободы. Он привел в пример введение цифровых удостоверений в Великобритании, онлайн-проверку возраста в Австралии и сканирование личных сообщений в ЕС.
«У нашего поколения остается все меньше времени, чтобы спасти бесплатный Интернет, созданный для нас нашими отцами. То, что когда-то было обещанием свободного обмена информацией, превращается в главный инструмент контроля», — написал Дуров.
Основатель Telegram искупался в запрещенном месте
Основатель Telegram также упомянул преследования за критику властей в Германии и тюремные сроки за твиты в Великобритании.
По мнению именинника, человечество движется к дистопическому будущему. Он считает, что его поколение «предало наследие предков» и выбрало путь самоуничтожения — во всех смыслах этого слова.
«Так что нет, я не собираюсь сегодня праздновать. У меня заканчивается время. У нас заканчивается время», — заключил он.