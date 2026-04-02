Житель Брянска получил полтора года колонии за оправдание терроризма
Второй Западный окружной военный суд вынес приговор 26‑летнему жителю Брянска за противоправные высказывания в мессенджере. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Согласно материалам дела, в августе 2024 года осужденный оставил в открытом чате популярного мессенджера комментарий, в котором поддерживал деятельность организации, признанной в РФ террористической.
Суд назначил обвиняемому один год и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ему запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на два года.
