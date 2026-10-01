Пассажиры самолета FlyDubai рассказали о состоянии раненого капитана после драки

01 октября 2026, 00:15

РИА Новости: Раненый капитан самолета FlyDubai был в тяжелом состоянии после драки

Фото: iStock/tanyss

Раненый капитан самолета FlyDubai, вступивший в конфликт с другим пилотом, получил тяжелые травмы. Об этом в беседе с РИА Новости рассказали пассажиры рейса, супружеская пара Натан и Анат.