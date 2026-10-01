Пассажиры самолета FlyDubai рассказали о состоянии раненого капитана после драки
Раненый капитан самолета FlyDubai, вступивший в конфликт с другим пилотом, получил тяжелые травмы. Об этом в беседе с РИА Новости рассказали пассажиры рейса, супружеская пара Натан и Анат.
По их словам, после посадки в Саудовской Аравии мужчину с более серьезными ранениями немедленно забрала бригада скорой помощи. Он находился в тяжелом состоянии. Второго пилота, который подрался с коллегой, очевидцы заметили с перевязанной рукой.
Напомним, что в среду лайнер FlyDubai выполнял рейс из Дубая в Тель-Авив. На борту находились 180 пассажиров. В воздухе экипаж подал сигнал о чрезвычайной ситуации, после чего самолет эмиратской авиакомпании экстренно приземлился в городе Табук. Выяснилось, что между пилотами произошла драка — рядом с их кабиной можно было увидеть кровь. Другие подробности об инциденте и конфликте на борту читайте в материале «Радио 1».
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