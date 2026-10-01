Первокурсник погиб под электричкой после посвящения в студенты в Ленобласти
Первокурсник строительного факультета СПбГАСУ погиб под электричкой после неофициального посвящения в студенты под Лемболово Ленинградской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Уточняется, что до трагедии молодой человек находился в лагере «Пионер». В какой-то момент он ушел оттуда в состоянии сильного алкогольного опьянения и не вернулся. Мероприятие было неофициальным, но на него первокурсников приглашали кураторы студенческого совета. После случившегося их работу приостановили, а очевидцев попросили не распространяться об инциденте.
Согласно материалу, отец погибшего предъявил претензии вузу. Однако в СПбГАСУ подчеркнули, что учебное заведение не имеет отношения к организации неофициальных студенческих выездов.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Новосибирске отчим-иностранец забил насмерть трёхлетнюю дочь сожительницы. Подробности читайте здесь.
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