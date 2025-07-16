В России самыми популярными именами для новорожденных стали София и Михаил
В 2025 году самыми популярными именами для новорожденных стали София и Михаил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационно-аналитический портал «Реестр ЗАГС».
Как оказалось, София уже свыше четырех лет занимает лидирующую позицию в данном рейтинге. При этом на момент этого года популярность имени начинает падать. Среди женских имен еще девочек часто называют Анной, Евой, Викторией и Марией.
Если говорить о мужских именах, то Михаил продолжает лидировать в рейтинге популярности с 2022 года. До этого момента мальчиков чаще всего называли Артемами. В число наиболее популярных еще входят Александр, Матвей и Тимофей.
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