Путин потребовал ограничить налоговую нагрузку на бизнес после истории с пекарней «Машенька»

21 января 2026, 19:01

Президент призвал ограничить налоговую нагрузку на предпринимателей

оригинал Фото: сайт kremlin.ru

Владимир Путин на фоне истории с пекарней «Машенька» потребовал избежать непомерного роста налоговой нагрузки на предпринимателей. Так он прокомментировал сообщения о том, что владелец подмосковной пекарни Денис Максимов, обратившийся к нему на «Прямой линии», собирается закрыть бизнес из-за чрезмерных налогов.





Президент также распорядился дополнительно поддерживать производственный бизнес.

«Важно избежать чрезмерного роста нагрузки на предпринимателей, увеличения издержек на ведение бухгалтерии и так далее. Рассчитываю услышать позицию правительства, как предлагается защитить интересы производственного бизнеса, дополнительно поддержать эти предприятия», – сказал глава государства на первом в новом году совещании с правительством.