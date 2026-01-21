Путин потребовал ограничить налоговую нагрузку на бизнес после истории с пекарней «Машенька»
Президент призвал ограничить налоговую нагрузку на предпринимателей
Владимир Путин на фоне истории с пекарней «Машенька» потребовал избежать непомерного роста налоговой нагрузки на предпринимателей. Так он прокомментировал сообщения о том, что владелец подмосковной пекарни Денис Максимов, обратившийся к нему на «Прямой линии», собирается закрыть бизнес из-за чрезмерных налогов.
Президент также распорядился дополнительно поддерживать производственный бизнес.
«Важно избежать чрезмерного роста нагрузки на предпринимателей, увеличения издержек на ведение бухгалтерии и так далее. Рассчитываю услышать позицию правительства, как предлагается защитить интересы производственного бизнеса, дополнительно поддержать эти предприятия», – сказал глава государства на первом в новом году совещании с правительством.В декабре во время подведения итогов года владелец пекарни Максимов рассказал российскому лидеру, что около восьми лет пользовался удобной патентной системой налогообложения. Однако с 2026 года он будет вынужден платить налог с дохода и НДС. Предприниматель признался, что для этого ему придётся нанять бухгалтера и нести дополнительные издержки.
Отвечая Максимову, Путин подчеркнул, что индивидуальный производственный бизнес не должен страдать от перехода на новую систему налогообложения. Он пообещал обратить внимание на эту проблему.
На днях предприниматель рассказал, что пекарня в Люберцах может закрыться уже к маю из-за высоких налогов.
В среду, 21 января, Максимов встретился в подмосковном правительстве с представителями отраслевых министерств. Они предложили предпринимателю комплекс мер поддержки, которые позволят не только сохранить бизнес, но и обеспечить его дальнейшее развитие, в том числе через организацию нестационарных торговых точек.