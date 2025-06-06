В России снимут сериал по шоу «Беременна в 16»

Фото: iStock/Aleksandr Rybalko

В России снимут сериал по популярному телешоу «Беременна в 16». Об этом пишет Telegram-канал «Москва сейчас».



Отмечается, что министерство культуры России уже выдало прокатное удостоверение первой серии. Над проектом работает телеканал ТВ-3, а премьеру обещают уже к концу этого года.

В сериале будет рассказываться о первой школьной любви и внезапной беременности. По сюжету 16-летняя отличница Тоня влюбляется в главного красавца школы Семёна. Она скрывает от молодого человека свой возраст, вступает с ним в интимную близость, и вскоре узнаёт о беременности.

Режиссёром сериала выступила Анна Курбатова, а главные роли исполнили Дарья Матвеева и Олег Савостюк.

Анастасия Чинкова

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