Звезда сериала «Кухня» Ирина Темичева крестила сына, которого скрывала два года

Актриса Ирина Темичева крестила сына от Виктора Бондарюка
Ирина Темичева ( Фото Instagram* @temicheva )

Ирина Темичева, звезда сериала «Кухня», крестила своего сына Артема, которого скрывала от публики целых два года. Актриса долгое время не решалась рассказывать о рождении первенца, боясь сглазить свое счастье.



Лишь в прошлом году она призналась Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион», что стала мамой. Артема Темичева родила от композитора Виктора Бондарюка.

После того, как тайна была раскрыта, Ирина с удовольствием делится фотографиями сына в социальных сетях.

Крещение Артема прошло в храме Христа Спасителя.

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.


Виктория Иванченко

Что думаешь?

0 0 0 1 0 0