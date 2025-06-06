Звезда сериала «Кухня» Ирина Темичева крестила сына, которого скрывала два года
Актриса Ирина Темичева крестила сына от Виктора Бондарюка
Ирина Темичева, звезда сериала «Кухня», крестила своего сына Артема, которого скрывала от публики целых два года. Актриса долгое время не решалась рассказывать о рождении первенца, боясь сглазить свое счастье.
Лишь в прошлом году она призналась Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион», что стала мамой. Артема Темичева родила от композитора Виктора Бондарюка.
После того, как тайна была раскрыта, Ирина с удовольствием делится фотографиями сына в социальных сетях.
Крещение Артема прошло в храме Христа Спасителя.
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