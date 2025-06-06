Звезда сериала «Кухня» Ирина Темичева крестила сына, которого скрывала два года

06 июня 2025, 18:50

Актриса Ирина Темичева крестила сына от Виктора Бондарюка

Ирина Темичева ( Фото Instagram* @temicheva )

Ирина Темичева, звезда сериала «Кухня», крестила своего сына Артема, которого скрывала от публики целых два года. Актриса долгое время не решалась рассказывать о рождении первенца, боясь сглазить свое счастье.