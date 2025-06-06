Агата Муцениеце беременна: звезда ждет третьего ребенка и готовится к свадьбе
Агата Муцениеце подтвердила слухи о своей беременности, появившись на открытии XII Забайкальского международного кинофестиваля в Чите в платье, подчеркивающем округлившийся живот. Для актрисы, известной по ролям в сериалах «Честный развод» и «Закрытая школа», это будет третий ребенок.
По информации инсайдеров, актриса находится на пятом месяце беременности, а значит, малыш должен появиться на свет в начале октября. Радостное событие совпало с подготовкой к свадьбе с музыкантом Петром Дрангой, роман с которым Агата рассекретила в конце прошлого года.
Влюбленные планируют торжество, но, вероятно, оно пройдет в закрытом формате. Возможно, пара сначала распишется в загсе, а вечеринку устроит уже после рождения ребенка, чтобы Агата могла насладиться свадебным платьем во всей красе.
*Instagram (запрещенная в РФ соцсеть компании Meta).
Читайте также: