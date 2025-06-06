Агата Муцениеце беременна: звезда ждет третьего ребенка и готовится к свадьбе

06 июня 2025, 15:05

Актриса Агата Муцениеце находится на пятом месяце беременности

Агата Муцениеце ( Фото Instagram*: @agataagata )

Агата Муцениеце подтвердила слухи о своей беременности, появившись на открытии XII Забайкальского международного кинофестиваля в Чите в платье, подчеркивающем округлившийся живот. Для актрисы, известной по ролям в сериалах «Честный развод» и «Закрытая школа», это будет третий ребенок.