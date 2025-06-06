Регина Тодоренко пообещала раскрыть правду о беременности 14 июня

06 июня 2025, 18:29

Регина Тодоренко (фото: ВКонтакте @regina__t)

Регина Тодоренко, долго игнорировавшая распространившиеся слухи о беременности, появилась на свадьбе Владимира Преснякова и Натальи Подольской. Все обратили внимание на внушительный живот телеведущей.





В Сети опубликовали видео с мероприятия, на котором Подольская танцует с Тодоренко, у которой сильно выпирает живот из-под облегающего платья. Теперь поклонники не сомневаются, что Регина ждёт третьего ребёнка.



Тем не менее, сама звезда отказалась комментировать своё появление на празднике. Она пообещала раскрыть все тайны чуть позже, в свой день рождения.





«Я знаю, что у вас накопилась масса вопросов, дождитесь моего дня рождения, 14-го июня обо всём поговорим», – написала Тодоренко в личном блоге.