Apple представила крупнейшее с 2013 года обновление iOS
Компания Apple представила крупнейшее с 2013 года обновление операционной системы iOS. Презентация состоялась на конференции разработчиков WWDC 2025.
Обновление коснулось дизайна ОП. В основу его заложена концепция «жидкого стекла». При ее создании разработчики вдохновлялись интерфейсом гарнитуры смешанной реальности Vision Pro.
Согласно ему, в новом дизайне будет стиль полупрозрачного интерфейса, который адаптируется к окружающей среде. Данное изменение является крупнейшим с 2013 года, когда была выпущена iOS 7.
К тому же в новую операционную систему внедрили технологию искусственного интеллекта, которая создана на базе платформы Apple Intelligence. Она способна синхронно переводить текстовые сообщения, видеозвонки и аудиозвонки, а еще песнив приложении Apple Music.
Помимо этого пользователи смогут воспользоваться расширенными возможностями Visual Intelligence, благодаря чему можно анализировать изображение на экране и задавать ChatGPT вопросы о нем.
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