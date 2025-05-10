Россиян предупредили о нарушении традиции, из года в год соблюдавшейся в Москве 10 мая

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Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Кремля отменена 10 мая 2025 года. Об этом сообщил отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) России, передает РИА Новости.
В официальном заявлении ведомства уточняется, что традиционное мероприятие, обычно привлекающее туристов и жителей Москвы, проводиться не будет. В прошлом аналогичные отмены были связаны с проведением важных государственных мероприятий, либо же перенос церемонии осуществлялся по техническим причинам.
В ночь с 9 на 10 мая сообщалось, что в городе Корсакове на Сахалине пьяный мужчина устроил кровавую бойню, сбив машиной одного человека и ранив ножом пятерых. Инцидент произошёл на улице Окружной возле магазина «Пивной рай». После нападения злоумышленник попытался скрыться, оставив автомобиль на теле жертвы, но вскоре был задержан полицией.
Также стало известно, что Пакистан инициировал крупномасштабную военную операцию против Индии, заявив, что это прямой ответ на «продолжительные провокации» соседа.
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В ночь с 9 на 10 мая сообщалось, что в городе Корсакове на Сахалине пьяный мужчина устроил кровавую бойню, сбив машиной одного человека и ранив ножом пятерых. Инцидент произошёл на улице Окружной возле магазина «Пивной рай». После нападения злоумышленник попытался скрыться, оставив автомобиль на теле жертвы, но вскоре был задержан полицией.
Также стало известно, что Пакистан инициировал крупномасштабную военную операцию против Индии, заявив, что это прямой ответ на «продолжительные провокации» соседа.
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Мария Моисеева