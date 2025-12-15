В России сняли памятный видеоклип на песню Пахмутовой «Нежность»

15 декабря 2025, 14:47

Фото: пресс-служба акции «Улицы в лицах»

Памятный видеоклип, посвящённый героям, сняли в России на песню «Нежность». Проект реализовали в рамках Международной патриотической акции «Улицы в лицах» при поддержке МЧС РФ, Минкульта России и Культурного фонда Александры Пахмутовой, сообщает пресс-служба акции.





Клип снимали в Музее Победы — в Зале Полководцев и Зале Славы. Центральной фигурой видеоряда стал космонавт, дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных: он выступает в роли рассказчика, который листает страницы фотоальбома.





«Главная задача клипа — не просто напомнить о подвигах, а показать, что нить героизма не оборвалась», — рассказал руководитель акции «Улицы в лицах» Харитон Руденко.