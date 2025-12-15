Для студентов Одинцовского техникума провели занятие по правовой культуре
Занятие на тему «Закон и справедливость. Ко Дню Конституции Российской Федерации» провели в Одинцовском техникуме в рамках цикла «Разговоры о важном» в понедельник, 15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Студенты в формате дискуссии обсудили вопросы правовой культуры и ответственности.
«В рамках занятия были подняты вопросы о том, такое закон и как он влияет на нашу жизнь, а также что такое справедливость и как она соотносится с законом», — говорится в сообщении.Ребятам напомнили, что соблюдение законов — это не только обязанность, но и моральный долг гражданина, а стремление к справедливости является обязательным условием для построения процветающего и гармоничного общества.