Для студентов Одинцовского техникума провели занятие по правовой культуре

15 декабря 2025, 13:37

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Занятие на тему «Закон и справедливость. Ко Дню Конституции Российской Федерации» провели в Одинцовском техникуме в рамках цикла «Разговоры о важном» в понедельник, 15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Студенты в формате дискуссии обсудили вопросы правовой культуры и ответственности.





«В рамках занятия были подняты вопросы о том, такое закон и как он влияет на нашу жизнь, а также что такое справедливость и как она соотносится с законом», — говорится в сообщении.