Для студентов Одинцовского техникума провели занятие по правовой культуре

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Занятие на тему «Закон и справедливость. Ко Дню Конституции Российской Федерации» провели в Одинцовском техникуме в рамках цикла «Разговоры о важном» в понедельник, 15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Студенты в формате дискуссии обсудили вопросы правовой культуры и ответственности.

«В рамках занятия были подняты вопросы о том, такое закон и как он влияет на нашу жизнь, а также что такое справедливость и как она соотносится с законом», — говорится в сообщении.
Ребятам напомнили, что соблюдение законов — это не только обязанность, но и моральный долг гражданина, а стремление к справедливости является обязательным условием для построения процветающего и гармоничного общества.
Лев Каштанов

