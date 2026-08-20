Как подготовиться к отопительному сезону: проверка квартиры, частного дома, батарей и системы отопления
Подготовка к отопительному сезону помогает вовремя заметить утечки, слабый нагрев батарей, сквозняки и неисправности оборудования. Несколько простых проверок снижают риск холодных комнат, лишних расходов и срочного ремонта в морозы. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Когда начинать подготовку к отопительному сезонуЗаняться домом лучше до устойчивого похолодания. В конце лета или начале осени проще вызвать мастера, купить нужные материалы и спокойно устранить недочёты. После запуска отопления нагрузка на коммуникации возрастает, поэтому многие проблемы проявляются особенно заметно. Жителям многоквартирных домов стоит узнать у управляющей организации график подготовки здания к зиме и сроки подачи тепла. Коммунальные службы проверяют внутридомовые сети, тепловые пункты, задвижки и другое общее оборудование. Собственник отвечает за порядок внутри квартиры: состояние радиаторов, кранов, окон, дверей и доступ к приборам отопления. В частном доме подготовка требует больше внимания. Владельцу нужно осмотреть котёл, трубы, радиаторы, насосы, дымоход, вентиляцию и запасы топлива, если система работает на твёрдом горючем. Не стоит откладывать диагностику на последние дни перед холодами.
Что проверить в квартире перед включением отопленияНачать стоит с радиаторов. Осмотрите корпус батареи, места соединений, подводящие трубы и запорные краны. Следы ржавчины, мокрые пятна, капли воды или белёсый налёт могут говорить о нарушении герметичности. При таких признаках лучше сразу обратиться в управляющую организацию или вызвать сантехника. Не закрывайте радиаторы плотными шторами, мебелью или декоративными экранами без вентиляционных отверстий. Предметы перед батареей мешают тёплому воздуху свободно распространяться по комнате. Если диван или шкаф нельзя переставить, постарайтесь оставить между ними и отопительным прибором свободное пространство.
Полезно убрать с секций пыль. Она не только портит вид, но и ухудшает движение воздуха вокруг поверхности. Для очистки подойдёт пылесос с узкой насадкой, щётка с длинной ручкой или слегка влажная салфетка. Работу удобнее выполнять до начала подачи тепла. Если в квартире есть терморегуляторы, проверьте, свободно ли поворачивается ручка и не перекрывает ли она поток теплоносителя. Не стоит резко крутить старые краны с усилием. Изношенная арматура может дать течь. При сомнениях безопаснее пригласить специалиста.
Особого внимания требуют жильцы верхних этажей. В радиаторах иногда скапливается воздух, из-за чего часть секций остаётся холодной. Обычно проблему решают через кран для стравливания воздуха, но без опыта лучше не проводить эту процедуру самостоятельно. Неправильные действия могут привести к протечке и затоплению.
Как понять, что батарея работает неправильноПосле старта отопительного сезона радиатор не всегда нагревается мгновенно. Тепло поступает в дом постепенно, а параметры работы системы зависят от температуры на улице и решений теплоснабжающей организации. Однако некоторые признаки требуют внимания.
Если батарея остаётся полностью холодной при тёплых трубах у соседей, стоит сообщить об этом в диспетчерскую службу. Причина может скрываться в перекрытом кране, воздушной пробке или особенностях внутридомовой разводки. Когда горячая только верхняя часть прибора, а нижняя заметно прохладнее, тоже не стоит игнорировать ситуацию.
Шумы, стук, свист или бульканье в трубах могут появляться из-за воздуха в системе, перепадов давления или неполадок арматуры. Запах сырости рядом с соединениями, влажный пол и изменение цвета стен за батареей часто указывают на утечку. В аварийной ситуации нужно перекрыть воду, если это безопасно и доступно, после чего сообщить в управляющую компанию.
Нельзя самостоятельно менять радиаторы в отопительный период без согласования и профессиональной помощи. Любое вмешательство в общую систему может затронуть соседние квартиры. Если батарею планируют заменить, лучше обсудить работы заранее и выбрать время, когда отопление отключено.
Окна, двери и стены: где квартира теряет теплоДаже исправные батареи не дадут комфортной температуры, если из помещения уходит тёплый воздух. Поэтому перед зимой следует осмотреть окна, балконную дверь и входную группу. Сквозняк легко почувствовать ладонью возле рам, откосов и подоконника. На проблему иногда указывает конденсат на стекле или холодные участки вокруг проёма.
У пластиковых окон со временем может ослабнуть прижим створок. Регулировку фурнитуры должен выполнять человек, который понимает устройство механизма. В некоторых случаях достаточно заменить уплотнитель, очистить дренажные отверстия или отрегулировать петли. Не следует заклеивать вентиляционные щели намертво: квартире нужен приток свежего воздуха. Деревянные рамы требуют осмотра на трещины и зазоры. Небольшие щели можно устранить подходящим уплотнителем. Если рама деформировалась или древесина начала разрушаться, временная защита от сквозняка не заменит полноценный ремонт.
Проверьте входную дверь. Холод нередко проникает через щель между полотном и коробкой, замочную скважину или неплотный порог. Уплотнительная лента, исправный доводчик и утепление откосов помогают сделать прихожую комфортнее. При этом нельзя перекрывать вентиляционные каналы и вентиляционные решётки.
Почему нельзя закрывать вентиляцию зимойВ холодный период многие стремятся сохранить тепло и закрывают все отверстия, через которые поступает воздух. Это может ухудшить микроклимат. При недостаточной вентиляции в комнатах накапливается влага, запотевают окна, появляется затхлый запах. В сырых местах возрастает риск плесени.
Решётки в ванной, туалете и кухне нужно очистить от пыли. Проверять тягу открытым пламенем опасно, особенно если в квартире есть газовое оборудование. Для оценки лучше использовать безопасные способы или обратиться в профильную службу. Если дома установлена газовая плита, колонка или котёл, свободный приток воздуха особенно важен. Нельзя самостоятельно разбирать приборы, переносить их или менять конструкцию дымохода. Проверку и обслуживание газовой техники проводят специалисты, имеющие соответствующий допуск.
Подготовка частного дома к зимеВладельцу частного дома важно оценить не только состояние батарей. Отопление здесь зависит от целого комплекса оборудования. Перед сезоном следует проверить котёл и убедиться, что на нём нет следов протечек, повреждений корпуса и запаха топлива. Любые сомнения в работе газового агрегата — повод вызвать сервисного специалиста.
Котельную важно держать чистой и свободной от лишних вещей. Не стоит хранить рядом с источником тепла легковоспламеняющиеся материалы, краски, растворители и бытовой мусор. Доступ к оборудованию, кранам и автоматике должен оставаться открытым. Трубопроводы нужно осмотреть по всей доступной длине. Особое внимание требуют участки в неотапливаемом подвале, на чердаке, в гараже или хозяйственной пристройке. Холодные зоны повышают риск замерзания воды. Если теплоизоляция повреждена, её следует восстановить до морозов.
Проверьте давление в системе в рамках рекомендаций производителя оборудования. Не ориентируйтесь на универсальные цифры из интернета: параметры зависят от конструкции, типа котла, этажности дома и проекта отопления. При частом падении давления не стоит просто доливать воду. Сначала нужно найти причину, поскольку она может крыться в утечке или неисправности расширительного бака. Циркуляционный насос нуждается в регулярном внимании. Необычный гул, вибрация или отсутствие циркуляции могут говорить о неполадках. Диагностику лучше доверить мастеру. Самостоятельный ремонт без навыков способен вывести оборудование из строя.
Котёл, дымоход и топливо: правила безопасной подготовкиГазовый котёл нельзя обслуживать самостоятельно. Перед отопительным периодом стоит организовать профилактический осмотр у специализированной организации. Мастер оценит состояние узлов, автоматики и соединений, а при необходимости проведёт обслуживание в соответствии с требованиями производителя.
Для твердотопливного оборудования важны чистота топки и исправность дымохода. Сажа ухудшает тягу и мешает нормальной работе системы. Очистку дымового канала стоит поручить специалистам, особенно если конструкция сложная или доступ к ней затруднён. Дрова, пеллеты, уголь и другие виды твёрдого топлива нужно хранить в сухом месте. Влажное горючее горит хуже и даёт меньше тепла. Запас лучше подготовить заранее, но не складировать его вплотную к котлу или печи.
Если дом отапливает электрический котёл, проверьте состояние проводки и автоматики. Нагрев розеток, запах плавящегося пластика, искрение и регулярное отключение автоматов требуют срочного вызова электрика. Не подключайте мощные приборы через случайные удлинители и тройники.
Печное отопление: о чём важно помнитьПеред зимой печь нужно осмотреть на трещины, повреждения кладки и состояние дверец. Даже небольшие дефекты могут влиять на безопасность. Дым в комнате, слабая тяга или запах гари нельзя считать нормой.
Дымоход нуждается в очистке и проверке. Не сушите на печи одежду, обувь и другие вещи, если это создаёт риск перегрева или возгорания. Не оставляйте горящую печь без присмотра, особенно ночью. Рядом полезно держать исправный огнетушитель, подходящий для бытовых пожаров. В доме с печью стоит установить автономный пожарный извещатель. Он подаст сигнал при появлении дыма и поможет быстрее заметить опасность. При наличии газового котла или колонки уместен и датчик угарного газа, если его использование предусмотрено для конкретного помещения и оборудования.
Как подготовить дачу, если зимой там никто не живётДачный дом, который остаётся без жильцов, нуждается в отдельной подготовке. Главная задача — защитить трубы и сантехнику от замерзания. Если строение не отапливается, воду обычно сливают из системы водоснабжения, бойлера, бачков и других приборов по инструкции к оборудованию. Важно не забыть про наружные краны, шланги и участки труб в холодных помещениях.
Порядок консервации зависит от схемы коммуникаций. Ошибка может привести к поломке котла, насоса или сантехники, поэтому при сложной системе разумно пригласить мастера. После отключения воды стоит убедиться, что в доме нет открытых окон, а двери и подвальные продухи защищены от осадков и проникновения животных. Не следует полностью перекрывать необходимую вентиляцию, если это противоречит правилам эксплуатации дома. Сырость в закрытом помещении способна испортить отделку, мебель и деревянные конструкции. Лучше заранее продумать безопасный воздухообмен.
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Что делать, если в квартире холодно после запуска отопленияСначала нужно убедиться, что проблема касается именно вашей квартиры. Проверьте, открыты ли краны на радиаторах, не закрывают ли тепло плотные шторы и мебель, нет ли явных следов утечки. После этого можно уточнить у соседей, поступает ли тепло к ним.
Если батареи холодные или помещение не прогревается, обратитесь в аварийно-диспетчерскую службу или управляющую организацию. Зафиксируйте дату обращения и кратко опишите проблему. Сотрудники должны проверить внутриквартирное оборудование в пределах своей зоны ответственности и оценить состояние общедомовой системы. Не пытайтесь греть квартиру газовой плитой, духовкой, самодельными нагревателями или открытым огнём. Такие способы опасны для жизни и здоровья. Электрический обогреватель допустимо использовать только по инструкции производителя, на устойчивой поверхности и вдали от штор, одежды, мебели и воды. Не оставляйте прибор включённым без присмотра.
Полезные привычки для сохранения теплаКомфорт в доме зависит не только от мощности отопления. Днём открывайте шторы, если в окна попадает солнечный свет. Вечером плотные занавески могут уменьшить ощущение холода от стекла, но они не должны накрывать радиаторы.
Проветривайте комнаты коротко и интенсивно. Несколько минут с широко открытым окном обычно эффективнее, чем постоянная небольшая щель. Так стены и мебель меньше успевают остыть, а воздух становится свежее. Следите за влажностью. Слишком сухой воздух может вызывать дискомфорт, а избыточная сырость провоцирует конденсат и плесень. Регулярное проветривание, исправная вентиляция и отсутствие протечек помогают поддерживать здоровый микроклимат.
Подготовка к отопительному сезону не требует сложных действий, если заняться ею заранее. Осмотрите батареи и трубы, устраните сквозняки, не перекрывайте вентиляцию и не рискуйте при работе с газом, электричеством или котлом. Там, где нужны специальные знания, лучше сразу обратиться к профессионалам.