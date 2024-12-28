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ПМЖ 2025: что такое, как получить и сколько ждать

Фото: iStock/Kurgenc

Фото: iStock/Kurgenc

Жить в государстве со статусом ПМЖ означает пользоваться всеми социальными преференциями наравне с гражданами, есть лишь некоторые ограничения. О том, как получить ПМЖ, в каких странах это можно сделать по упрощённой программе, а также куда лучше переехать на ПМЖ, читайте в материале «Радио 1».


Что такое ПМЖ



ПМЖ или постоянное место жительства — это юридический статус физического лица, который даёт право бессрочно или в течение продолжительного периода времени проживать в государстве. Для получения документа иностранцу необходимо выполнить условия беспрерывной оседлости и подтвердить факт состоявшейся интеграции в общество через семейные связи или стабильную доходную деятельность по месту резиденции.



Статус ПМЖ даёт право заниматься любой деятельностью в стране. Документ, подтверждающий данный статус, действует бессрочно или от 5, 10 лет с автоматическим продлением по запросу иностранца.


Как получить ПМЖ и сколько ждать готовности



Чтобы оформить ПМЖ, необходимо открыть национальную долгосрочную визу, получить ВНЖ на основании официально задекларированной трудовой или коммерческой деятельности на территории государства. Существуют базовые требования к соискателю: наличие официального дохода и места жительства на территории государства. Статус можно оформить в территориальных госорганах, занимающихся делами иностранцев.

Многие страны предоставляют отдельным категориям иностранцев возможность оформить ПМЖ без требований к открытию визы или проживанию по полученному ВНЖ. Так, бывшие граждане государства, лица, доказавшие этническую принадлежность, и крупные инвесторы, как правило, приобретают ПМЖ по ускоренной программе.

В большинстве стран мира законодательство позволяет запросить статус резидента после пяти лет непрерывного пребывания на территории государства.


Особенности ПМЖ



ПМЖ — это статус иностранца, который подтверждает его успешную интеграцию в местное общество. Лицо, выполнившее все условия, может претендовать на получение гражданства или продолжать жить в стране по имеющемуся документу. Резиденту не нужно постоянно подтверждать цель пребывания в стране и доходы, как в случае с видом на жительство.

Оформить несколько ПМЖ теоретически можно, законодательных ограничений на этот счёт нет. Однако, для получения и сохранения статуса от иностранца может потребоваться доказательство фактического проживания.

Получить статус резидента двух стран одновременно возможно и по происхождению. Для лиц, которые имеют родственников среди бывших или нынешних граждан, действуют упрощенные условия приобретения ПМЖ, без требований к фактическому проживанию на территории государства.

Права, которые имеет мигрант со статусом ПМЖ, действуют как в стране проживания, так и на территории союзных государств. Резидент может претендовать на медицинские, образовательные и социальные услуги на бесплатной или льготной основе; для него доступны рынок труда, банковский сервис и государственные преференции при открытии бизнеса; он может свободно путешествовать по странам, участвующим в союзных объединениях с государством, выдавшим ПМЖ; он имеет право проживать вместе со своей семьёй в стране, предоставившей ПМЖ (иммиграция супругов, детей, а также иждивенцев резидента).

ВНЖ 2025: что такое, как подать, как проверить готовность и какие документы нужны для получения
ВНЖ 2025: что такое, как подать, как проверить готовность и какие документы нужны для получения

Однако, у этого статуса есть и свои недостатки. Так, иностранец не может принимать участие в выборах, претендовать на должность в государственных структурах, не может работать в сфере национальной безопасности, не имеет доступа к консульской защите государства за границей, а также может лишиться статуса при длительном отсутствии в стране.


Кто может получить ПМЖ



Статус ПМЖ могут получить следующие категории соискателей:
  • бывшие граждане и их потомки;
  • резиденты, прожившие в государстве определенный срок (трудовые мигранты, беженцы, предприниматели, научные деятели);
  • лица без гражданства (на условиях, предусмотренных местным законодательством);
  • супруги, дети и близкие родственники резидентов, имеющих статус ПМЖ;
  • лица, имеющие награды за особые заслуги перед государством;
  • крупные инвесторы.

В каких странах можно получить ПМЖ по упрощённой программе



В некоторых странах быстрое получение статуса постоянного резидента доступно в рамках правительственных инвестиционных программ. Так называемые «золотые визы» выдаются иностранцам после крупных денежных вложений в государственный фонд или недвижимость. Цена получения документа зависит от социальной или экономической значимости финансируемого объекта. Наиболее популярные иммиграционные программы получения ПМЖ в таких странах: Турция, Таиланд, Канада, Кипр, Мальта, Маврикий, ОАЭ, Испания, Португалия, Болгария.


Где лучше жить на ПМЖ



По данным мировых рейтингов в области экономики, науки, бизнеса, человеческого развития и качества жизни населения, лучшими странами для долгосрочного проживания являются:
  1. Швейцария, одна из самых богатых стран мира с развитой экономикой и высокой покупательской способностью жителей. Из всех преимуществ государства мигранты отмечают безопасность и политическую стабильность. Как правило, выходцы из стран, не входящих в состав Евросоюза или Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), могут получить ПМЖ после 10 лет проживания в стране по временному удостоверению, равно как и гражданство. Сбор за оформление ПМЖ составляет 102 евро.
  2. Канада — крупнейшее, высокоразвитое государство Северной Америки, оно лидирует в сфере социального развития, экономики и образования. В Канаде разработаны квотируемые иммиграционные программы быстрого получения ПМЖ от одного до трёх лет, предусмотренные для высококвалифицированных специалистов, предпринимателей и родственников резидентов. Стоимость документа — 1000— 2000 евро.
  3. Германия является одной из самых востребованных стран мира среди трудовых мигрантов, деятелей искусства, а также иностранных учёных, которых привлекает прогрессивная научно-исследовательская инфраструктура государства. Немецкие программы поддержки инновационных бизнес-проектов позволяют быстро открыть собственное дело при отсутствии налогообложения на начальном этапе развития компании. ПМЖ могут получить лица, непрерывно проживающие в государстве по ВНЖ от пяти лет. Стоимость пошлины за обработку запроса составляет 113 евро.
  4. США имеет самый высокий показатель ВВП, согласно ежегодному рейтингу Всемирного банка, лидер в научно-исследовательской активности, в сфере высшего образования и здравоохранения. ПМЖ в США — это так называемая «Зелёная карта», которую можно получить через бизнес, трудоустройство или брак с гражданином США. Крупные инвестиции в экономику страны на сумму от 800 000 долларов также дают право на оформление «Зелёной карты». Ещё один вариант приобретения документа — участие в лотерее (в рамках государственной программы выдаётся до 50 тыс. «Зелёных карт» ежегодно). Иммиграционный сбор составляет 220 долларов.
  5. Австралия демонстрирует стабильный рост ВВП, высокий индекс человеческого развития и экономики. Иммиграционные программы позволяют приобрести вид на жительство (резидентскую визу) уже через 2—5 лет легального проживания в государстве. Стоимость оформления документа стартует от 200 евро, всё зависит от оснований для переезда.

Фото: iStock/Gwengoat



Куда легче всего попасть на ПМЖ



Легче всего оформить постоянное резидентство в странах с лояльной иммиграционной политикой, программами быстрого приобретения ПМЖ за инвестиции, с упрощёнными условиями оседлости и трудоустройства или ведения бизнеса.

Ниже приведен список стран, куда проще уехать на ПМЖ:
  1. Черногория – это развивающаяся страна, которая имеет перспективы присоединения к ЕС в 2025 году, создаёт наиболее привлекательные условия для иммиграции бизнесменов. Лояльная визовая политика страны позволяет быстро и недорого оформить ВНЖ, после пятилетнего периода оседлости можно получить ПМЖ.
  2. Аргентина демонстрирует самые высокие показатели роста ВВП и имеет самый высокий индекс человеческого развития среди государств Латинской Америки. Все жители страны имеют право на бесплатное медицинское обслуживание и образование. Чтобы получить ПМЖ, достаточно прожить в республике 2—3 года по временному удостоверению личности. Сбор за предоставление статуса — от 280 евро.
  3. Мальта, островное государство, находится в топ-10 мировых лидеров в сфере экологии, безопасности. В стране хорошо развита медицина, наблюдается стабильный рост внутреннего валового продукта. Соискателю, прошедшему успешную интеграцию в общество, можно оформить ПМЖ после пяти лет проживания в стране со статусом ВНЖ. Крупные инвестиции в гособлигации и недвижимость дают право получить статус бессрочного резидента за полгода.
  4. Мексика имеет одну из самых сильных экономик Латинской Америки и занимает 16-ю позицию в мире по показателю ВВП. В отличие от США в Мексике невысокие цены на жилье и потребительские товары. Чтобы стать постоянным резидентом государства, следует прожить на его территории от четырёх лет. Документ действует бессрочно, стоимость иммиграционного сбора начинается от 80 евро.
  5. Эквадор — аграрно-индустриальная латиноамериканская страна, которая активно развивается благодаря укреплению внешнеэкономических связей с Канадой, США и Евросоюзом. За последние пять лет показатель ВВП государства поднялся до рекордных значений и демонстрирует тенденцию к росту — свыше 100 млрд долларов. В стране хорошая экология, относительно низкие цены на товары, высокий уровень здравоохранения. Для оформления статуса бессрочного резидента иностранцу достаточно подтвердить факт легального проживания в Эквадоре от 21 месяца. Сбор за ходатайство — 50 долларов, выдачу документа — 500 долларов.
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На МКАД в январе начнут менять схемы движения на восьми съездах
28 декабря 2024, 15:56

Фото: istockphoto.com/Nataliya Rodina

Схемы движения на восьми съездах на МКАД с прилегающих территорий начнут меняться с 11 января для оптимизации трафика, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«К съездам и заездам на внешнюю сторону МКАД примыкают небольшие территории, из-за расположения которых создаются конфликтные точки: когда машины притормаживают, чтобы съехать к объекту и замедляют движение магистрали при выезде на МКАД. Для решения этой проблемы будут меняться схемы движения на восьми съездах и заездах», — говорится в сообщении.
Перекрыты будут, в частности:

— выезд из торговых объектов на 24-м км МКАД (альтернатива — через съезд от ул. Газовиков);

Фото: пресс-служба МТДИ МО

— съезд к автосалону на 63-м км (альтернатива — через съезд с Новорижского шоссе);

Фото: пресс-служба МТДИ МО

— два съезда к торговым объектам и выезды на 65-м км (альтернатива — через Проектируемый проезд № 5019);

Фото: пресс-служба МТДИ МО

— съезд к гостинице, а также выезд, подъезд к складам на 93-м км (альтернатива — заезд и выезд через ул. Трудовая);

Фото: пресс-служба МТДИ МО

— два съезда к складам и выезд на 103-м км МКАД (альтернатива — через съезд с МКАД в квартал Абрамцево).
Фото: пресс-служба МТДИ МО

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#москва
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Подмосковный травматолог Иманалиев рассказал, как правильно падать зимой
28 декабря 2024, 15:24

Фото: iStock / Ivan-balvan

Зимой учащаются случаи травматизма, однако падение на улице можно предупредить, заявил травматолог Дзержинской больницы Эрлан Иманалиев. Он также рассказал, что делать, если неприятность всё-таки случилась.
Наиболее уязвимы в условиях гололедицы пожилые люди. Из-за возрастных изменений в организме, влияющих на координацию, равновесие и прочность костей, падения нередко приводят к тяжёлым переломам, отметил врач.
«Чтобы снизить риск падений, выбирайте зимнюю обувь с удобной колодкой и на нескользящей подошве. Используйте противоскользящие накладки, избегайте подъёмов по ступеням, а также улиц с наклоном. Старайтесь держаться за что-то, если есть такая возможность», – посоветовал врач.
По его словам, передвигаться по дороге следует медленно, небольшими шагами, становиться сразу на всю ступню, а не на носок.
«Если вы потеряли равновесие и падаете, постарайтесь присесть или сгруппироваться, чтобы встретиться с землёй боком, плечом и предплечьем. Падение на спину чревато повреждением позвоночника и черепно-мозговой травмой. При падении назад прижмите подбородок к груди и раскиньте руки», – подчеркнул Иманалиев.
Он также отметил, что при падении вперёд ни в коем случае нельзя пытаться затормозить вытянутыми руками. Это часто приводит к переломам конечностей. Поэтому руки должны быть немного согнуты.

После падения следует приподнять голову, пошевелить руками и ногами, оценить свои ощущения. Подниматься нужно только при отсутствии острой боли, заключил Эрлан Иманалиев.

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#безопасность
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В Щёлкове открыли новый детский сад на 220 мест
28 декабря 2024, 15:24

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Новый детский сад «Космос», рассчитанный на 220 воспитанников, открыли на Школьной улице в Щёлкове, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Общая площадь здания составляет четыре тысячи квадратных метров. Здесь есть всё необходимое и самое современное для комплексного развития детей. В новом детском саду будет сформировано одиннадцать групп для детей от полутора до семи лет», — говорится в сообщении.
На прилегающей территории обустроено девять площадок для игр и одна большая для спортивных занятий, установлены теневые навесы.

Отмечается, что в детском саду будет работать театральная студия, а ещё здесь впервые в Щёлкове запустят движение «Юнармия для дошкольников».

В честь открытия детского сада там провели новогодний праздник, а в штатном режиме учреждение заработает в январе.

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#щёлково
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Шеф-повар рассказал, когда в России придумали всем известное меню на Новый год
Шеф-повар Пискунов: оливье и сельдь под шубой стали популярными в 60-х годах
28 декабря 2024, 15:22

Фото: iStock/DronG

Оливье, селедка под шубой, мимоза и другие майонезные салаты стали неотъемлемой частью новогоднего стола в конце 60-х годов XX века, когда в свободной продаже появился готовый майонез. Об этом рассказал известный кулинар, шеф-повар и автор трехтомника о русской кухне Влад Пискунов.
«Обязательно есть всем известные майонезные салаты: оливье, мимоза, селедка под шубой. <…> Несмотря на то, что майонезные салаты известны еще с XIX века, хоть и под другими названиями, по-настоящему народными и популярными они стали только тогда, когда в свободной продаже появился готовый майонез. В Москве это примерно конец 60-х годов прошлого века», — пояснил он в интервью RT.
В то же время педиатр «СМ-Клиники» рассказала, какими новогодними блюдами не стоит угощать детей. В беседе с «Газетой.Ru» она предупредила, что ребенку до 3-5 лет нельзя давать блюда с икрой, так как она может иметь паразитов или вызвать аллергию. По той же причине не нужно угощать детей медом, который к тому же связан с риском заражения ботулизмом, как и консервированные огурцы, помидоры и грибы.
«Главный совет — не экспериментируйте с разнообразием предложенных блюд ребенку в новогоднюю ночь. То, что под силу переварить взрослому человеку, ребенку не всегда удается усвоить без последствий», — подчеркнула детский врач.
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#ночь
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#педиатр
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Психиатр рассказал, как справляться с ПТСР
Психолог Мухамадиева: ПТСР лечится комплексным подходом
28 декабря 2024, 15:17

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), возникающее, в том числе, у вернувшихся с СВО бойцов, лечится комплексным подходом — психологическим, медицинским и социальным. Об этом заявила медицинский психолог отделения медико-психологической помощи РКПБ Гузель Мухамадиева. По ее словам, при выявлении тревожных признаков следует сразу обращаться за помощью к специалистам.
«Главное, что важно для всех, — это нормализация состояния, создание безопасной среды. Ведь многие утрачивают собственные типы мировоззрения, у них падает базовое доверие к миру, падает уровень функционирования — эмоциональное и физическое состояние не такое, как было раньше», — пояснила она в беседе с «Татар-информом».
Вместе с тем завотделения, психиатр Раиль Гарипов поделился, что чаще всего к ним обращаются с жалобами на ночные крики, разговоры, просыпания, бессонницу и кошмары. Врач напомнил о «золотой фразе» для людей с ПТСР: «Это нормальная реакция на ненормальную ситуацию», и рассказал об истории одного из пациентов, который вернувшись с СВО устроился в такси.
«Состояние изменилось во время празднования Дня города. Этот праздник мы отмечаем достаточно шикарно. В этот день он работал в такси. Начался салют — в это время ему в голову пришли картинки боевых действий. Сразу рефлекторно он начал прятать голову под руль, потому что вновь возникли ощущения, что он оказался в зоне боевых действий под обстрелом», — рассказал психиатр.
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Синоптик рассказал, когда ждать первые 20-градусные морозы
Синоптик Шувалов: первые 20-градусные морозы в Москве ожидаются после Рождества
28 декабря 2024, 15:10

Фото: iStock/AlexImages

Первые три дня 2025 года в Москве мало чем будут отличаться от последних дней 2024, ожидаются лишь небольшие морозы, а после снова оттепель. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, холода будут усиливаться лишь к Рождеству, а после него могут прийти первые 20-градусные морозы.
«На Рождество мы вполне можем ожидать -5...-10 °С. Но и это не все. После Рождества, 8 и 9-го числа, не исключено, что мы увидим первые этой зимой 20-градусные морозы. Но не раньше», — пояснил метеоролог в беседе с RT.
В то же время предновогодние дни в Москве, 28, 29 и 30 декабря, обещают пасмурную погоду с температурой около нуля градусов, сообщают «Известия» со ссылкой на «Яндекс Погоду».
«В Подмосковье условия останутся аналогичными столичным: в течение дня будет идти дождь со снегом, а температура будет на уровне московских значений или на 1 градус ниже», — отмечает издание.
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#морозы
#метеоролог
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Эксперт Неверова: не стоит перегружать школьников учебой на новогодних каникулах
28 декабря 2024, 15:04

Фото: iStock/petrenkod

Не стоит перегружать школьников учебой на новогодних каникулах, пытаясь тем самым «подтянуть хвосты» по программе. Об этом заявила руководитель департамента преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Полина Неверова. По ее словам, лучше сходить с детьми в музей, посвященный пройденной на уроке теме, посмотреть фильмы на иностранном языке или заняться чтением любимых произведений.
«Школьников младшего возраста не стоит загружать заданиями, им подойдут развивающие игры. В средней школе также большую часть времени стоит посвящать игровому освоению материала, а при работе с учениками старших классов можно применять более серьезные методы», — поделилась эксперт в беседе с «Известиями».
В то же время стало известно, какие желания будут загадывать россияне в новогоднюю ночь. Как сообщает RT со ссылкой на опрос «Работы.ру», самыми популярными желаниями стало здоровье для себя и близких, год без потрясений и собственное счастье.
«В топ-5 самых популярных вариантов вошли и материальные блага: найти чемодан с 1 млн рублей (25%) и покупка недвижимости или автомобиля (24%)», — приводит телеканал выводы исследования.
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Эксперты объяснили решение Путина отказаться от лимитов на семейную ипотеку
Эксперт Голяшева: отмена лимитов на семейную ипотеку поддержит застройщиков
28 декабря 2024, 14:59

Фото: iStock/Prostock-Studio

Отмена лимитов на «Семейную ипотеку», о которой во время прямой линии говорил президент России Владимир Путин, поддержит и покупателей новостроек, и застройщиков. Об этом заявили руководители Гильдии риелторов РТ Анастасия Гизатова и Анастасия Голяшева. Такое решение, как отмечается, станет элементом стабильность в неспокойные времена.
Гизатова пояснила, что из-за наличия лимитов бывали случаи, когда семья уже получила одобрение на получение ипотеки, но пока они занимались поиском недвижимости, лимиты заканчивались.
«Отмена лимитов — это не про щедрость, а про поддержание доступности жилья и обеспечение продаж у застройщиков. И первым, и вторым необходимы госпрограммы, при текущей ключевой ставке других возможностей для приобретения новостроек через ипотечные программы нет», — пояснила президент организации Анастасия Голяшева в беседе с «Татар-информом».
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#ипотека
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В Подмосковье за год бесплатные участки получили более 2 тыс. многодетных семей
28 декабря 2024, 14:57

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Свыше двух тысяч многодетных семей получили бесплатные земельные участки в Московской области в 2024 году, лидерами по обеспечению многодетных землёй стали шесть подмосковных округов, сообщает пресс-служба Минимущества региона.
«В текущем году бесплатные земельные участки предоставили 2 тысячам 47 подмосковным семьям с тремя и более детьми. План выполнен более чем на 100%. Лидерами в этой работе стали округа Лотошино, Кашира, Шаховская, Волоколамск, Серебряные Пруды, и Ступино», — говорится в сообщении.
В министерстве также напомнили, что с августа 2024 года подмосковные многодетные семьи могут получить вместо участка выплату в размере 400 тысяч рублей. Этой возможностью воспользовались уже 3 тысячи 972 семьи.

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