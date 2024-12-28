ПМЖ 2025: что такое, как получить и сколько ждать

Первые три дня 2025 года в Москве мало чем будут отличаться от последних дней 2024, ожидаются лишь небольшие морозы, а после снова оттепель. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, холода будут усиливаться лишь к Рождеству, а после него могут прийти первые 20-градусные морозы.