ПМЖ 2025: что такое, как получить и сколько ждать

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Жить в государстве со статусом ПМЖ означает пользоваться всеми социальными преференциями наравне с гражданами, есть лишь некоторые ограничения. О том, как получить ПМЖ, в каких странах это можно сделать по упрощённой программе, а также куда лучше переехать на ПМЖ, читайте в материале «Радио 1».
Что такое ПМЖ
ПМЖ или постоянное место жительства — это юридический статус физического лица, который даёт право бессрочно или в течение продолжительного периода времени проживать в государстве. Для получения документа иностранцу необходимо выполнить условия беспрерывной оседлости и подтвердить факт состоявшейся интеграции в общество через семейные связи или стабильную доходную деятельность по месту резиденции.
Статус ПМЖ даёт право заниматься любой деятельностью в стране. Документ, подтверждающий данный статус, действует бессрочно или от 5, 10 лет с автоматическим продлением по запросу иностранца.
Как получить ПМЖ и сколько ждать готовности
Чтобы оформить ПМЖ, необходимо открыть национальную долгосрочную визу, получить ВНЖ на основании официально задекларированной трудовой или коммерческой деятельности на территории государства. Существуют базовые требования к соискателю: наличие официального дохода и места жительства на территории государства. Статус можно оформить в территориальных госорганах, занимающихся делами иностранцев.
Многие страны предоставляют отдельным категориям иностранцев возможность оформить ПМЖ без требований к открытию визы или проживанию по полученному ВНЖ. Так, бывшие граждане государства, лица, доказавшие этническую принадлежность, и крупные инвесторы, как правило, приобретают ПМЖ по ускоренной программе.
В большинстве стран мира законодательство позволяет запросить статус резидента после пяти лет непрерывного пребывания на территории государства.
Особенности ПМЖ
ПМЖ — это статус иностранца, который подтверждает его успешную интеграцию в местное общество. Лицо, выполнившее все условия, может претендовать на получение гражданства или продолжать жить в стране по имеющемуся документу. Резиденту не нужно постоянно подтверждать цель пребывания в стране и доходы, как в случае с видом на жительство.
Оформить несколько ПМЖ теоретически можно, законодательных ограничений на этот счёт нет. Однако, для получения и сохранения статуса от иностранца может потребоваться доказательство фактического проживания.
Получить статус резидента двух стран одновременно возможно и по происхождению. Для лиц, которые имеют родственников среди бывших или нынешних граждан, действуют упрощенные условия приобретения ПМЖ, без требований к фактическому проживанию на территории государства.
Права, которые имеет мигрант со статусом ПМЖ, действуют как в стране проживания, так и на территории союзных государств. Резидент может претендовать на медицинские, образовательные и социальные услуги на бесплатной или льготной основе; для него доступны рынок труда, банковский сервис и государственные преференции при открытии бизнеса; он может свободно путешествовать по странам, участвующим в союзных объединениях с государством, выдавшим ПМЖ; он имеет право проживать вместе со своей семьёй в стране, предоставившей ПМЖ (иммиграция супругов, детей, а также иждивенцев резидента).
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Однако, у этого статуса есть и свои недостатки. Так, иностранец не может принимать участие в выборах, претендовать на должность в государственных структурах, не может работать в сфере национальной безопасности, не имеет доступа к консульской защите государства за границей, а также может лишиться статуса при длительном отсутствии в стране.
Кто может получить ПМЖ
Статус ПМЖ могут получить следующие категории соискателей:
- бывшие граждане и их потомки;
- резиденты, прожившие в государстве определенный срок (трудовые мигранты, беженцы, предприниматели, научные деятели);
- лица без гражданства (на условиях, предусмотренных местным законодательством);
- супруги, дети и близкие родственники резидентов, имеющих статус ПМЖ;
- лица, имеющие награды за особые заслуги перед государством;
- крупные инвесторы.
В каких странах можно получить ПМЖ по упрощённой программе
В некоторых странах быстрое получение статуса постоянного резидента доступно в рамках правительственных инвестиционных программ. Так называемые «золотые визы» выдаются иностранцам после крупных денежных вложений в государственный фонд или недвижимость. Цена получения документа зависит от социальной или экономической значимости финансируемого объекта. Наиболее популярные иммиграционные программы получения ПМЖ в таких странах: Турция, Таиланд, Канада, Кипр, Мальта, Маврикий, ОАЭ, Испания, Португалия, Болгария.
Где лучше жить на ПМЖ
По данным мировых рейтингов в области экономики, науки, бизнеса, человеческого развития и качества жизни населения, лучшими странами для долгосрочного проживания являются:
- Швейцария, одна из самых богатых стран мира с развитой экономикой и высокой покупательской способностью жителей. Из всех преимуществ государства мигранты отмечают безопасность и политическую стабильность. Как правило, выходцы из стран, не входящих в состав Евросоюза или Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), могут получить ПМЖ после 10 лет проживания в стране по временному удостоверению, равно как и гражданство. Сбор за оформление ПМЖ составляет 102 евро.
- Канада — крупнейшее, высокоразвитое государство Северной Америки, оно лидирует в сфере социального развития, экономики и образования. В Канаде разработаны квотируемые иммиграционные программы быстрого получения ПМЖ от одного до трёх лет, предусмотренные для высококвалифицированных специалистов, предпринимателей и родственников резидентов. Стоимость документа — 1000— 2000 евро.
- Германия является одной из самых востребованных стран мира среди трудовых мигрантов, деятелей искусства, а также иностранных учёных, которых привлекает прогрессивная научно-исследовательская инфраструктура государства. Немецкие программы поддержки инновационных бизнес-проектов позволяют быстро открыть собственное дело при отсутствии налогообложения на начальном этапе развития компании. ПМЖ могут получить лица, непрерывно проживающие в государстве по ВНЖ от пяти лет. Стоимость пошлины за обработку запроса составляет 113 евро.
- США имеет самый высокий показатель ВВП, согласно ежегодному рейтингу Всемирного банка, лидер в научно-исследовательской активности, в сфере высшего образования и здравоохранения. ПМЖ в США — это так называемая «Зелёная карта», которую можно получить через бизнес, трудоустройство или брак с гражданином США. Крупные инвестиции в экономику страны на сумму от 800 000 долларов также дают право на оформление «Зелёной карты». Ещё один вариант приобретения документа — участие в лотерее (в рамках государственной программы выдаётся до 50 тыс. «Зелёных карт» ежегодно). Иммиграционный сбор составляет 220 долларов.
- Австралия демонстрирует стабильный рост ВВП, высокий индекс человеческого развития и экономики. Иммиграционные программы позволяют приобрести вид на жительство (резидентскую визу) уже через 2—5 лет легального проживания в государстве. Стоимость оформления документа стартует от 200 евро, всё зависит от оснований для переезда.
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Куда легче всего попасть на ПМЖ
Легче всего оформить постоянное резидентство в странах с лояльной иммиграционной политикой, программами быстрого приобретения ПМЖ за инвестиции, с упрощёнными условиями оседлости и трудоустройства или ведения бизнеса.
Ниже приведен список стран, куда проще уехать на ПМЖ:
- Черногория – это развивающаяся страна, которая имеет перспективы присоединения к ЕС в 2025 году, создаёт наиболее привлекательные условия для иммиграции бизнесменов. Лояльная визовая политика страны позволяет быстро и недорого оформить ВНЖ, после пятилетнего периода оседлости можно получить ПМЖ.
- Аргентина демонстрирует самые высокие показатели роста ВВП и имеет самый высокий индекс человеческого развития среди государств Латинской Америки. Все жители страны имеют право на бесплатное медицинское обслуживание и образование. Чтобы получить ПМЖ, достаточно прожить в республике 2—3 года по временному удостоверению личности. Сбор за предоставление статуса — от 280 евро.
- Мальта, островное государство, находится в топ-10 мировых лидеров в сфере экологии, безопасности. В стране хорошо развита медицина, наблюдается стабильный рост внутреннего валового продукта. Соискателю, прошедшему успешную интеграцию в общество, можно оформить ПМЖ после пяти лет проживания в стране со статусом ВНЖ. Крупные инвестиции в гособлигации и недвижимость дают право получить статус бессрочного резидента за полгода.
- Мексика имеет одну из самых сильных экономик Латинской Америки и занимает 16-ю позицию в мире по показателю ВВП. В отличие от США в Мексике невысокие цены на жилье и потребительские товары. Чтобы стать постоянным резидентом государства, следует прожить на его территории от четырёх лет. Документ действует бессрочно, стоимость иммиграционного сбора начинается от 80 евро.
- Эквадор — аграрно-индустриальная латиноамериканская страна, которая активно развивается благодаря укреплению внешнеэкономических связей с Канадой, США и Евросоюзом. За последние пять лет показатель ВВП государства поднялся до рекордных значений и демонстрирует тенденцию к росту — свыше 100 млрд долларов. В стране хорошая экология, относительно низкие цены на товары, высокий уровень здравоохранения. Для оформления статуса бессрочного резидента иностранцу достаточно подтвердить факт легального проживания в Эквадоре от 21 месяца. Сбор за ходатайство — 50 долларов, выдачу документа — 500 долларов.
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