Мигранты-нелегалы обязаны покинуть РФ до 30 апреля или урегулировать статус

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Мигранты-нелегалы обязаны покинуть Россию до 30 апреля 2025 года, либо их статус должен быть урегулирован. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.
«Находящиеся в Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства, <...> сведения о которых подлежат включению в реестр контролируемых лиц, обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации либо с 1 января по 30 апреля 2025 года урегулировать свое правовое положение», — гласит указ.Уточняется, что указ не коснется мигрантов-нелегалов, которые заключили контракт с Минобороны РФ. Вместе с тем данная норма не распространяется на создающих угрозу нацбезопасности России.
Перед этим зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказывал об этнических анклавах и о том, чем они опасны.
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