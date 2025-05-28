В России сократилось число абортов
Минздрав: в 2024 году число абортов сократилось почти на 25 тысяч
За прошлый год в России общее число сделанных абортов сократилось почти на 25 тысяч случаев относительно показателей 2023 года. Соответствующие данные опубликовал Минздрав.
«Согласно данным, количество прерываний беременности за 2024 год в России составило 338 367 случаев, а в 2023 году - 362 383. Разница находится на уровне 24 016 случаев», — подсчитали в РИА Новости.
Снижение числа абортов продолжается с 2022 года. Тогда было зарегестрировано в районе 395 тысяч случаев прерывания беременности. Уже в 2023 показатель уменьшился почти на 33 тысячи.