Подмосковная компания выпустил систему БАДов для планирования беременности

Фото: пресс-служба компании «Р-Фарм»
Фармацевтическая компания «Р-Фарм» создала и запустила в производство биологически активные добавки РЕПРО. Продукция предназначена для женщин и мужчин, планирующих рождение ребёнка, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Компания разрабатывает лекарственные препаратов, в том числе на территории Пущина. Новые БАДы можно принимать во время подготовки к процедуре экстракорпорального оплодотворения.
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«Мы внедряем передовые решения для заботы о репродуктивном здоровье. Запуск системы РЕПРО – новый виток развития группы «Р-Фарм». Он полностью соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Уверены, что наши продукты помогут многим будущим родителям, мечтающим о малыше», – сказала директор департамента «Женское здоровье» группы компаний «Р-Фарм» Елена Опанасюк.Линейка РЕПРО разработана специалистами «Р-Фарм» при участии врача-репродуктолога. Она представляет собой единую систему и включает восемь комплексов, которые принимаются поэтапно, позволяя поддержать организм во время планирования зачатия.
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Лора Луганская