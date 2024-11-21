В Подмосковье назвали имена двух победителей конкурса «Народный доктор»

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В Московской области подвели итоги конкурса «Народный доктор», сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В этом году победителями стали кардиолог Пушкинской клинической больницы им. В.Н. Розанова Грант Карапетян и педиатр Жуковской больницы Анна Сухорукова.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Голосование проходило на портале «Добродел». Жители Подмосковья выбирали лучшего детского и взрослого врача из числа работников любой специальности.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Болатаева напомнила, что недавно в регионе назвали победителей премии «Подмосковный врач». Ими стали 100 специалистов – врачи разных направлений. Они получат единовременную денежную выплату в 180 тыс. рублей.
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Фото: пресс-служба Минздрава МО
Голосование проходило на портале «Добродел». Жители Подмосковья выбирали лучшего детского и взрослого врача из числа работников любой специальности.
«Ежегодно жители выбирают народного доктора. Это поддержка врачей, которые трудятся в наших больницах, а также возможность для пациентов отблагодарить и отметить доктора. Победители получат денежный приз в размере 100 тыс. рублей», – рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.Всего в ежегодном конкурсе отдали голоса около 40 тыс. жителей Подмосковья.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Болатаева напомнила, что недавно в регионе назвали победителей премии «Подмосковный врач». Ими стали 100 специалистов – врачи разных направлений. Они получат единовременную денежную выплату в 180 тыс. рублей.
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Лора Луганская