Врач рассказал, сколько нужно пройти шагов, чтобы сжечь килограмм жира
Чтобы сжечь один килограмм жировой ткани, организму нужно создать дефицит примерно в 7700 килокалорий, — именно столько энергии запасено в одном килограмме жира. Для этого нужно пройти примерно 190-200 тыс шагов или 140 км. Об этом сообщил «Газете.Ru» главный специалист по направлению «спортивная медицина» сети клиник «Будь Здоров» Шалва Цурцумия.
Врач подчеркнул, что во время ходьбы расходуются не только жировые запасы, но и гликоген — углеводы, которые хранятся в мышцах. По его словам, при создании дефицита калорий обмен веществ может замедлиться. И самое важное: похудеть, просто ходя пешком и не корректируя питание, практически невозможно. Чтобы «сжечь» один эклер (350 ккал), потребуется пройти около 9–10 тысяч шагов — проще просто не есть его, отметил эксперт.
10 тысяч шагов в день эффективно предотвращают гиподинамию и поддерживают здоровье. Однако воспринимать шаги как точный инструмент для похудения не совсем верно, подытожил Цурцумия.
