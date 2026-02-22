Врач рассказал, сколько нужно пройти шагов, чтобы сжечь килограмм жира

22 февраля 2026, 09:19

Врач Цурцумия: чтобы сжечь килограмм жира, нужно пройти около 200 тыс шагов

Фото: iStock/eternalcreative

Чтобы сжечь один килограмм жировой ткани, организму нужно создать дефицит примерно в 7700 килокалорий, — именно столько энергии запасено в одном килограмме жира. Для этого нужно пройти примерно 190-200 тыс шагов или 140 км. Об этом сообщил «Газете.Ru» главный специалист по направлению «спортивная медицина» сети клиник «Будь Здоров» Шалва Цурцумия.