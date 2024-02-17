В России создадут перечень профессий, рекомендуемых для подростков

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В России к 1 июня разработают список профессий для трудоустройства подростков. Об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Киселёв в рамках выставки-форума «Россия».
Ранее специалисты «Avito Работа» экслюзивно для «Радио 1» создали рейтинг самых высокооплачиваемых специальностей в Московской области. Лидерами списка стали фрезеровщики и автоэлектрики. В целом отмечается, что количество вакансий в регионе за год выросло на 66%, а средняя заработная плана возросла на 13%.
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