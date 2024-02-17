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В России создадут перечень профессий, рекомендуемых для подростков

Депутат Киселёв: к 1 июня создадут список рекомендуемых профессий для подростков
17 февраля 2024, 14:25
Фото: iStock/Prostock-Studio

Фото: iStock/Prostock-Studio

В России к 1 июня разработают список профессий для трудоустройства подростков. Об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Киселёв в рамках выставки-форума «Россия».

Он подчеркнул, что в этом году может возникнуть довольно много соглашений у российских студенческих отрядов с регионами и новые законы с мерами поддержки студенческих отрядов.

Ранее специалисты «Avito Работа» экслюзивно для «Радио 1» создали рейтинг самых высокооплачиваемых специальностей в Московской области. Лидерами списка стали фрезеровщики и автоэлектрики. В целом отмечается, что количество вакансий в регионе за год выросло на 66%, а средняя заработная плана возросла на 13%.

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#госдума
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Стало известно о подорожании квартир в ближнем Подмосковье
РИА Новости: новостройки в Подмосковье подорожали на 7%
17 февраля 2024, 13:29

Фото: iStock/Aguus

Квартиры в новостройках в ближнем Подмосковье за последний год подорожали в среднем на 7%. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на «Мир квартир».
Отмечается, что с февраля прошлого года из 17 близлежащих к Москве городов цены за квадратный метр первичного жилья выросли сразу в 15 городах. В оставшихся двух цены снизились.

Так, больше всего рост наблюдался в Долгопрудном (на 15,2%), Реутове (на 13,6%) и в Балашихе (на 13,5%).

А падение цен наблюдается в Подольске (минус 3,4%) и Лыткарине (минус 1%).

Самыми дорогими квартирами в Подмосковье стало жильё в Реутове, со средней стоимостью в 11,3 миллиона рублей. Затем идёт Долгопрудный с 11,2 миллионами рублей и Красногорск с 10,4 миллионами рублей.

При этом, квартиры в ближнем Подмосковье в среднем на 45% дешевле, чем в Москве.

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#подмосковье
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#цены
#недвижимость
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Мизулина рассказала об отношении к мемам про себя
Мизулина заявила, что обожает мемы про себя
17 февраля 2024, 13:11

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Глава «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина в ходе встречи с учащимися Самарского университета рассказала, как относится к мемам про себя.
Она подчеркнула, что обожает смотреть на шутки про себя, которые распространяются в интернете.

Также она отметила, что создатели этих мемов преследуют негативные цели, однако итог получается ровно противоположным. По её словам, чем больше появляется таких шуток, тем выше у неё трафик, поскольку люди переходят в её профили и остаются на них.

В заключение Мизулина добавила, что некоторые мемы даже вызывают у неё искренний смех, поскольку она очень любит юмор, особенно, здоровый.

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#юмор
#студенты
#интернет
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Медведев ответил на заявление Маска о цензуре в США
Зампред СБ Медведев предупредил Маска о начавшейся охоте госцензуры США
17 февраля 2024, 12:56

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что американский бизнесмен Илон Маск будет и дальше подвергаться атакам за свою борьбу с цензурой. Свое мнение Медведев выразил на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

«Они только начали свою охоту, Илон», — написал зампред Совбеза РФ.
Так политик ответил на запись Маска о том, что после отменены цензуры в соцсети X он и его компании были атакованы. Ранее предприниматель также выразил мнение, что американцы не осознают, какой мощью обладает государственная цензура в США.

Ранее Медведев заявил, что соглашение Германии и Украины – альянс нацистов и бандеровцев. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Москвичам рассказали, когда придёт метеорологическая весна
Синоптик Познякова: метеорологическая весна придёт в столицу после 20 марта
17 февраля 2024, 11:01

Фото: iStock/EBlokhina

Метеорологическая весна по предварительным прогнозам наступит в Москве после дня весеннего равноденствия, 20 марта. Об этом в своём Telegram-канале написала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Она подчеркнула, что в этом году метеорологическая весна может совпасть с астрономической.

Также Позднякова добавила, что фенологическая фаза весны придётся в столице на апрель, когда средняя суточная температура будет превышать показатели в плюс пять градусов. В этот период начнётся вегетация растений.

Ранее с беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что вечером субботы, 17 февраля, на Москву обрушатся сильные осадки. Температура воздуха будет колебаться от минут одного до плюс одного градуса.

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#температура
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Правительство РФ упростило процесс репатриации соотечественников
17 февраля 2024, 10:19

Фото: iStock/Tatiana Terekhina

Российское правительство упростило условия участия репатриантов в государственной программе добровольного переселения соотечественников на родину. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.
Педседатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому упрощается процедура присоединения к госпрограмме содействия добровольному переселению в РФ для соотечественников, проживающих в других странах.

Отмечается, что соотечественникам из рядов репатриантов теперь не нужно подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения.

Постановление было принято для реализации указа президента, которым в рамках госпрограммы с 1 января текущего года был введён институт репатриации.

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#михаил мишустин
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Умерла актриса фильмов для взрослых Саша Попович
Звезда эротических фильмов Саша Попович умерла от инсульта
17 февраля 2024, 06:37

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

Мексиканская актриса фильмов для взрослых, известная под псевдонимом Саша Монтенегро, скончалась после инсульта в возрасте 78 лет, сообщило мексиканское издание TVyNovelas.
Отмечается, что в последние несколько лет звезда европейской эротики боролась с раком легких.

Саша Попович родилась 20 января 1946 года и начала свою карьеру актрисы в 1970-х годах. Она снялась в восьмидесяти фильмах, большая часть которых относится к жанру эротики и кинематографу лучо. Среди них такие работы, как «Милашки», «Полуночные куколки», «Тяжелая жизнь девушек легкого поведения» и «Белоснежка и семь любовников».

Кроме того, Монтенегро пробовала себя в других жанрах. Она участвовала в театральных постановках и вела несколько телепрограмм в Мексике.

Порноактриса вышла замуж за покойного Хосе Лопеса Портильо, бывшего президента Мексики. Ради Поповича он бросил свою супругу и троих детей.

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В ЕС подняли вопрос о привлечении частных инвестиций в оборону из-за Украины
В ЕП подняли вопрос о привлечении частных инвестиций в оборону из-за Украины
17 февраля 2024, 06:20

Фото: iStock/Andrii_Atanov

Член Европарламента (ЕП) из Бельгии Том Ванденкенделаре выдвинул инициативу о привлечении частных инвестиций в оборонный сектор Европейского союза (ЕС) в контексте текущего конфликта на Украине. Об этом говорится в обращении к Европейской комиссии (ЕК), пишет «Лента.ру».
В своем обращении он подчеркивает, что в условиях обострения ситуации на Украине и в регионе Ближнего Востока «архитектура безопасности в Европе стала более хрупкой, чем за последние десятилетия».

«В результате ЕС и его члены вынуждены серьезно рассмотреть возможность увеличения своих военных бюджетов и активизации своего оборонного промышленного комплекса. Еврокомиссия уже предприняла определенные шаги в этом направлении, но в рамках Стратегического компаса также обязалась содействовать привлечению частных инвестиций в оборонную промышленность к 2023 году», — отметил Ванденкенделаре.
В связи с этим он обратился к ЕК с запросом о масштабах частных инвестиций в оборонный сектор.

«Может ли Комиссия описать меры, которые она уже предприняла или планирует предпринять для стимулирования частных инвестиций в оборонную промышленность? Имеются ли у Комиссии данные о предполагаемом объеме инвестиций частного сектора, которые планируется привлечь?» — спросил член ЕП.

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#лавров
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ПВО сбила два беспилотника в Белгородской области
Гладков: ПВО сбила два БПЛА в Губкинском городском округе Белгородской области
17 февраля 2024, 05:49

Фото: iStock/Mevlut INAN

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что система противовоздушной обороны успешно сбила два беспилотных летательных аппарата в Губкинском городском округе.
По его словам, инцидент произошел в районе села Вислая Дубрава. По предварительным данным, ни пострадавших, ни разрушений не зафиксировано.

В предыдущем сообщении регионального управления МЧС было объявлено о ракетной опасности на всей территории области. Губернатор рекомендовал населению укрыться в помещениях с защищенными стенами и без окон.

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#мчс
#инцидент
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Тренер клуба НХЛ назвал лигу тупой
Тренер «Филадельфии» Торторелла назвал НХЛ тупой лигой с проблемными игроками
17 февраля 2024, 05:40

Фото: istockphoto / JohnAlexandr

Главный тренер хоккейного клуба «Филадельфии Флайерс» Джон Торторелла раскритиковал Национальную хоккейную лигу, сообщает Sportsnet.
Он назвал НХЛ «тупой», отметив, что хотя есть множество талантливых, мастеровитых и быстрых хоккеистов, возникают проблемы с их психологией и пониманием профессионализма.

«Мне кажется, что уважение к НХЛ и осознание, что значит быть профессионалом, ослабли», — заявил он.
Тренер подчеркнул, что, несмотря на сильные изменения в игре, основы не должны утрачиваться, и это вызывает у него беспокойство, особенно среди молодых спортсменов. Он призвал игроков не забывать проявлять уважение как на льду, так и в раздевалке.

Джон Торторелла возглавляет «Филадельфию» с 2022 года и также работал в «Нью-Йорк Рейнджерс», «Коламбус Блю Джекетс», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Ванкувер Кэнакс».

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