«Просто гаканье»: Основатель «Землян» поставил под сомнение патриотизм SHAMAN

02 ноября 2025, 17:26

Владимир Киселев высказался о патриотичном образе SHAMAN

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Основатель группы «Земляне» Владимир Киселев прокомментировал участие певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) в конкурсе «Интервидение». На церемонии вручения премии «Золотой граммофон» в Москве продюсер высказал критику в адрес артиста. Его слова приводит издание «Страсти».





Киселев заявил, что не понимает, как SHAMAN попал на международный музыкальный конкурс. По его мнению, певец попытался самостоятельно пробиться на состязание, используя патриотическую риторику.

«Не было никакого выбора. И с криком, гаканьем, оседлав лошадь, он помчался на этот конкурс в расчёте, что это будет очередной сельский междоусобчик... А оказалось, весьма достойный конкурс с мировыми артистами» — отметил Владимир.