05 ноября 2025, 12:28

Минцифры вводит детские сим-карты для россиян с отслеживанием геоточки

Фото: istockphoto/Pheelings Media

Минцифры вводит специальные «детские» SIM‑карты — они будут оформляться отдельно и только с согласия родителей. Об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Максут Шадаев на межрегиональном форуме поисково‑спасательного отряда «ЛизаАлерт».