Минцифры вводит детские сим-карты для россиян
Минцифры вводит специальные «детские» SIM‑карты — они будут оформляться отдельно и только с согласия родителей. Об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Максут Шадаев на межрегиональном форуме поисково‑спасательного отряда «ЛизаАлерт».
По его словам, при наличии таких карт родители смогут запрашивать геотреки детей без необходимости обращаться в суд.
Ранее, 24 октября, сообщалось, что с 1 ноября в России вступает в силу ограничение: на одного человека можно зарегистрировать не более 20 SIM‑карт. Мера будет действовать по закону о защите от преступлений с использованием мобильной связи.
Перед этим стало известно, что в Ленобласти нашли узел связи для обслуживания украинских мошенников.
