В России создадут пять дивизий и одну бригаду морской пехоты

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В среднесрочной перспективе в России будут сформированы пять новых дивизий и одна бригада морской пехоты. Это необходимо для наращивания боевых возможностей этого рода войск как отдельных сил Военно-морского флота РФ.
О том, что ныне существующие бригады морской пехоты будут усилены до дивизий, ещё в декабре 2022 года заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу. В соответствие с Указом президента РФ Владимира Путина от 29 ноября 2023 года, предельная численность Вооружённых Сил России увеличена на 170 тысяч человек, до 1 миллиона 320 тысяч военнослужащих.
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Александр Бойцов