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В России создадут три новые особые экономические зоны

Мишустин подписал постановление о создании трех новых экономических зон в России
09 марта 2024, 11:53
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Россия планирует создать три новые особые экономические зоны и расширить две существующие. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает Telegram-канал кабмина.
В новой экономической зоне «Система», расположенной в Саранске и Лямбирском районе Мордовии, появится 775 новых рабочих мест. Резидентами этой зоны станут не менее шести компаний, которые планируют инвестировать свыше 33,3 миллиарда рублей.

Также создадут особую экономическую зону «Ростовская» в Новочеркасске, где будут действовать восемь компаний, привлекающих инвестиции свыше 8,6 миллиарда рублей и создающих почти 800 рабочих мест.


В Калининском и Конаковском районах Тверской области появится особая экономическая зона «Эммаусс», где частные инвесторы планируют вложить более 17 миллиардов рублей в свои проекты и создать около 8,4 тысячи рабочих мест.

Кроме того, правительство расширит особые экономические зоны в Калужской области, включая площадки в Бабынинском районе, а также территорию экономической зоны «Липецк», в которую войдет бывший тракторный завод.

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Зеленскому на встрече с Эрдоганом не смогли задать вопрос из-за переводчика
Синхронист не сумел перевести Зеленскому вопрос журналиста и речь Эрдогана
09 марта 2024, 12:11

На пресс-конференции, где присутствовали президент Украины Владимир Зеленский и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, переводчик-синхронист столкнулся с трудностями и не смог нормально перевести вопросы журналистов, а также слова Эрдогана для Зеленского.
Вместо этого в его наушниках звучали бессвязные фразы, в результате чего Зеленский попросил задать ему вопрос на английском, пишет РИА Новости. Переводчика быстро сменили. Зеленский прибыл в Стамбул для встречи с Эрдоганом 8 марта, а вместе с ним в Турцию прибыл глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

Во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте в 2023 году на вопрос о НАТО Зеленский ответил, однако перевод ответа не был включен для Ниинисте. Когда журналисты спросили, какие гарантии безопасности от альянса Киев ожидает на предстоящем саммите в Вильнюсе, Ниинисте признался, что его не проинформировали о переводе.

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Военнопленный рассказал, чему обучают пехотинцев ВСУ
Пленный: пехотинцев ВСУ обучают десантированию с американских бронетранспортеров
09 марта 2024, 11:26

Фото: iStock/Prostock-Studio

Украинские пехотинцы, размещенные в учебных центрах, активно тренируются по десантированию с использованием американских гусеничных бронетранспортеров М113, сообщил украинский военнопленный Александр Гуприн агентству РИА Новости.
Он отметил, что начали тренироваться по тактике «посадка-высадка», отрабатывая порядок захода и выхода с транспорта. Также проводились учения по сопровождению и совместным действиям с бронетехникой.

Во время обучения украинские военнослужащие, по словам Гуприна, подвергаются жестоким физическим наказаниям и издевательствам. Гуприн служил в 58 отдельной мотопехотной бригаде и сдался в плен в начале марта 2024 года.

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#всу
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Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
09 марта 2024, 11:23

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Движение по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в инфоцентре о ситуации на автоподходах к мосту.
Находящихся на мосту автомобилистов попросили сохранять спокойствие. В настоящее время причины, по которым власти пошли на соответствующие меры, не сообщаются. Отметим, что проезд по мосту перекрывается в основном из-за информации о возможных готовящихся атаках ВСУ.

Прежде сообщалось, что ВСУ совершили массовую атаку с применением дронов. БПЛА были запущены в ряд российских регионов. Все беспилотники были перехвачены системой ПВО.

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#пво
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В Кировской области нашли нарколабораторию с килограммами мефедрона
В Кировской области силовики нашли крупную лабораторию по производству мефедрона
09 марта 2024, 10:22

Фото: iStock/akiyoko

Спецслужбы обнаружили крупную нарколабораторию в Кировской области. Внутри они нашли 25 кг мефедрона в порошковой форме и сотни литров неопознанной жидкости, пишет Telegram-канал Mash.
Полиция установила, что 55-летний Павел Б. организовал незаконное производство и сбыт наркотиков, которые хранились в его доме и хозпостройках на участке в посëлке Октябрьский. Подозреваемый уже привлекал внимание правоохранительных органов, и после получения разрешения на обыск правоохранители нагрянули к нему.

В результате обнаружены реактор, оборудование для производства наркотиков, а также большое количество вещества и жидкости. Проведенная экспертиза подтвердила наличие почти 5 кг мефедрона в порошке.

Подозреваемого задержали и арестовали на семь суток по обвинению в производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

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#полиция
#производство
#оборудование
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Россия открестилась от планов устранить Зеленского
Полянский: Россия не планирует устранять Зеленского
09 марта 2024, 09:58

Фото: Telegram-канал МИД РФ

Россия категорически отрицает любые планы по ликвидации президента Украины Владимира Зеленского, заявил первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.
«Неужели вы действительно верите, что если бы мы на самом деле хотели нанести удар по Зеленскому, нам бы это не удалось?» — обратился российский дипломат к членам Совета Безопасности ООН.
О том, что Россия не преследует цель устранения Зеленского, также подтвердил первый заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

Споры о возможных попытках ликвидации Зеленского возникли после того, как во время его посещения Одессы российская сторона нанесла по городу ракетный удар. По словам самого украинского лидера, это действие со стороны России было проявлением неуважения, поскольку в тот момент рядом с ним находился премьер-министр Греции.

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Неизвестные обстреляли машину с тремя детьми в Барнауле
В Барнауле неизвестные обстреляли машину, в которой находились дети
09 марта 2024, 09:48

Фото: iStock/blinow61

В Барнауле правоохранительные органы проводят проверку информации о стрельбе, совершенной неизвестными лицами из автомобиля на улице, где находились дети. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.
Инцидент произошел 8 марта на дороге возле жилых домов по улице Взлетной. По словам женщины за рулем автомобиля, она остановилась на светофоре для поворота, когда неизвестный произвел выстрел в боковое стекло машины.

На заднем сиденье автомобиля находились двое детей в возрасте семи и десяти лет, а на другом сидении в детском кресле — годовалый младенец. Пострадавших нет, проверку происшествия и розыском злоумышленников занялась полиция Барнаула.

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Стало известно о прописке офицеров СБУ в мариупольском приюте для бомжей
В Мариуполе СБУ для конспирации прописывала офицеров в приюте для бомжей
09 марта 2024, 08:29

Фото: iStock/cyano66

СБУ использовала приют для бездомных в Мариуполе в качестве скрытного места для регистрации своих сотрудников, передает РИА Новости.
По информации из силовых структур, от 2019 до 2020 года более десяти офицеров СБУ от лейтенанта до капитана были зарегистрированы по адресу: Мариуполь, Банный переулок, 5. Этот адрес принадлежал учреждению «Мариупольский городской центр граждан без определенного места жительства».

В июле 2023 года российские хакеры из группировки RaHDit опубликовали личные данные 1,7 тысячи сотрудников СБУ. Они заявили, что обнародовали информацию об офицерах спецслужбы в ответ на теракт на Крымском мосту.

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#сбу
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В Таганроге после массовой атаки БПЛА пострадал сотрудник МЧС
09 марта 2024, 05:30

Фото: iStock/ hxdbzxy

В результате массовой атаки украинских беспилотных летательных аппаратов в Таганроге сотрудник МЧС получил ранение, написал губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Ранение получил сотрудник МЧС, который участвовал в устранении последствий на земле. Сейчас он госпитализирован, угрозы его жизни нет.

По предварительным данным, погибших в результате атаки БПЛА на город нет.

В ночь на 9 марта средства противовоздушной обороны отразили массовую атаку беспилотников в Таганроге.

В эту же ночь атаке украинских беспилотников подверглась так же Курская область. Там обломки сбитого дрона упали и повредили крышу поликлиники.

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Синоптики предупредили москвичей о гололедице и похолодании 9 марта
09 марта 2024, 05:15

Фото, iStock/ reflection_art

Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков и гололедица ожидается в Москве в субботу, 9 марта. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Днем температура воздуха установится в диапазоне от –4°С до –2°С. Ночью опустится до –13°С, в центре города — до –9°С. В Московской области днем прогнозируют от –6°С до –1°С, ночью похолодает до –16°С.

Ветер ожидается северо-западный и северный со скоростью 7–12 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст.

На днях ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 9 марта атмосферный фронт покинет столичный регион, и в облаках начнут появляться прояснения. Снег прекратится, но температура понизится. Похолодание продолжится, добавил синоптик.

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