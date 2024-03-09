В России создадут три новые особые экономические зоны

Фото: сайт Кремля
Россия планирует создать три новые особые экономические зоны и расширить две существующие. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает Telegram-канал кабмина.
В новой экономической зоне «Система», расположенной в Саранске и Лямбирском районе Мордовии, появится 775 новых рабочих мест. Резидентами этой зоны станут не менее шести компаний, которые планируют инвестировать свыше 33,3 миллиарда рублей.
Также создадут особую экономическую зону «Ростовская» в Новочеркасске, где будут действовать восемь компаний, привлекающих инвестиции свыше 8,6 миллиарда рублей и создающих почти 800 рабочих мест.
В Калининском и Конаковском районах Тверской области появится особая экономическая зона «Эммаусс», где частные инвесторы планируют вложить более 17 миллиардов рублей в свои проекты и создать около 8,4 тысячи рабочих мест.
Кроме того, правительство расширит особые экономические зоны в Калужской области, включая площадки в Бабынинском районе, а также территорию экономической зоны «Липецк», в которую войдет бывший тракторный завод.
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Также создадут особую экономическую зону «Ростовская» в Новочеркасске, где будут действовать восемь компаний, привлекающих инвестиции свыше 8,6 миллиарда рублей и создающих почти 800 рабочих мест.
Кроме того, правительство расширит особые экономические зоны в Калужской области, включая площадки в Бабынинском районе, а также территорию экономической зоны «Липецк», в которую войдет бывший тракторный завод.
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Артем Кузьмин