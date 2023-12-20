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Мишустин проводит встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине

20 декабря 2023, 06:35
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Российский премьер-министр Михаил Мишустин проводит встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Об этом пишет РИА Новости.

В публикации говорится, что делегация из РФ прибыли в Китай с рабочим визитом 19 декабря. Мишустин накануне встретился с председателем Госсовета КНР Ли Цяном. В результате переговоров представители двух стран подписали ряд документов.

Ранее в российском правительстве сообщали, что в ходе контактов в Китае будет рассмотрено развития двусторонних отношений стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнёрства. Отдельно внимание планируется уделить расширению продвижению крупных совместных проектов в различных областях и расширению торгово-экономического сотрудничества.

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#россия
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#мишустин
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#си цзиньпин
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SABC: Глава МИД ЮАР предложила Киеву пригласить Россию на «саммит мира»
20 декабря 2023, 06:21

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Министр иностранных дел Южно-Африканской республики Наледи Пандор предложила украинским властям во время последней международной встречи по украинской «формуле мира» начать приглашать на такие заседания Россию. Об этом она сообщила в интервью телеканалу SABC.
«В ходе последней встречи ЮАР предложила Украине, что, возможно, пришло время пригласить Россию на эти заседания, чтобы мы могли начать делать шаги в сторону более официального процесса обсуждения переговоров», — сказала глава южноафриканского внешнеполитического ведомства, подчеркнув, что Киев пока не дал ответа на это предложение.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал вопрос переговоров с РФ неактуальным в ходе своей пресс-конференции 18 декабря. Он отметил, что в настоящее время идёт работа над единой позицией Украины и 50 стран по «формуле мира». После того как её окончательно сформулируют, «формулу мира» передадут Москве, подчеркнул президент.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, формула мира, которую предложил украинский лидер в ноябре прошлого года, свидетельствует не о возможном мире, а об ультиматуме к нашей стране. Она подчеркнула, что прочный мир на Украине возможен, только в том случае, если Запад перестанет передавать ей оружие, а Киев, в свою очередь, примет новые территориальные реалии.

Напомним, третья встреча по украинской «формуле мира» состоялась 29 октября на Мальте. Во встрече приняли участие рекордное количество делегаций - украинскую «формулу мира» приехали обсудить представители 66 стран. Однако, на этот раз от конференции отказались представители Китая, Египет и ОАЭ, которые присутствовали на предыдущих встречах.


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#россия
#украина
#африка
#мид
#переговоры
#владимир зеленский
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Израиль предложил ХАМАС на неделю прекратить войну
Axios: Израиль предложил ХАМАС пойти на недельное перемирие для обмена пленными
20 декабря 2023, 05:40

Фото: iStock/Gilnature

Израиль предложил радикальному палестинскому движению ХАМАС на неделю остановить боевые действия в рамках новой договорённости о взаимном освобождении пленных. Об этом пишет американский портал Axios со ссылкой на собственные источники.
«В рамках предложения Израиль заявил, что согласится на временное прекращение огня по меньшей мере на одну неделю», — говорится в сообщении портала.

Ранее стало известно о том, что глава израильского «Моссада» Давид Барнеа предложил способ возобновить переговоры с ХАМАС для освобождения примерно 40 пленных, среди которых женщины, старики и люди, нуждающиеся в срочной медицинской помощи.

Израиль готов произвести ещё одну гуманитарную паузу в секторе Газа, чтобы освободить оставшихся заложников и пропустить автомобили с дополнительной гуманитарной помощью для жителей анклава. Об этом сообщил президент государства Ицхак Герцог. Он подчеркнул, что ЦАХАЛ не сражается против жителей сектора Газа, поскольку они не являются врагами Израиля. Именно поэтому Тель-Авив всегда готов согласно международному гуманитарному праву предпринимать все возможные гуманитарные шаги. А вот борьба ведётся именно с ХАМАС.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
#плен
#хамас
#палестина
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WP: Путин завершает 2023 год на триумфальной ноте
20 декабря 2023, 05:32

Фото: сайт Кремля

Американский обозреватель Франческа Эбель заявила о предновогоднем «триумфе» президента РФ Владимира Путина. Об этом она написала в своей статье для газеты Washington Post (WP).
«В то время как западная помощь Украине застопорилась в Вашингтоне и Брюсселе из-за неудавшегося контрнаступления Киева, обстановка на фронте оказалась в патовой ситуации, а Россия продолжает занимать около 30% территории Украины, президент Владимир Путин завершает 2023 год на триумфальной ноте», — говорится в публикации.

Журналист отметила, что в Москве сейчас царит оживлённое и праздничное настроение. Она также напомнила, что российские лидер возобновил международные поездки, имея в виду визиты Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию.

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#поездки
#лидер
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«Ъ»: В России впервые обвинили адвоката в разглашении налоговой тайны
20 декабря 2023, 04:25

Фото: iStock/gorodenkoff

В России впервые обвинили адвоката в разглашении налоговой тайны, сообщает «Коммерсантъ». Как считает Следственный комитет России, защитник Елена Лосева, получив от следствия персональные данные предпринимательницы, которая могла обмануть её клиентов, озвучила их в суде. Теперь за разглашение она может получить до пяти лет тюрьмы.
Поводом для уголовного преследования стало участие адвоката Лосевой в коммерческом споре между совладельцами крестьянско-фермерского хозяйства. Ключевым вопросом в споре стало соглашение между ними о добровольном выходе из числа соучредителей и передаче власти в кооперативе предпринимательнице Дамеле Ишингалиевой.

Следствие обвиняет Лосеву в незаконном получении от следствия доступа к персональным данным Ишингалиевой. Сама Лосева жалуется во все возможные инстанции, называя свое уголовное преследование необоснованным и незаконным.

Того же мнения придерживается и российское адвокатское сообщество, которое уже обратилось с жалобой к главе СК России Александру Бастрыкину. Кроме того, коллеги Лосевой, будучи, серьёзно озабочены делом, провели экстренные заседания комиссий по защите прав адвокатов.

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#адвокат
#ск рф
#следствие
#данные
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Премьер Молдавии заявил, что стране нужна современная система ПВО против России
20 декабря 2023, 04:05

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Молдавия нуждается в современной системе противовоздушной обороны для противодействия угрозам со стороны России. Об этом заявил премьер-министр страны Дорин Речан в эфире телеканала TV8.
«Если Кремль решит атаковать нас, он атакует. И чем будут защищаться люди?<...> У нас системы ПВО нет, ракет нет, самолетов нет. Наш следующий шаг — система ПВО для критической инфраструктуры», — отметил Речан.

Политик также добавил, что часть необходимого вооружения для обеспечения безопасности Кишинев покупает самостоятельно, а часть получает в виде поставок от стран ЕС и НАТО.

Глава молдавского правительства особо подчеркнул, что страна сотрудничает с Румынией и другими странами, чтобы сохранить в безопасности молдавское воздушное пространство. По его словам, развитые страны «понимают важность инвестирования в свою безопасность», поскольку это является не только защитой инвестиций, но и существенным фактором в развитии государства.

Ранее президент Молдавии Майя Санду охарактеризовала Россию как страну с недружественной политикой. В интервью кишиневскому телеканалу Vocea Basarabiei («Голос Бессарабии») она заявила, что отказывается от установления любых дружеских связей между двумя государствами.

По мнению Санду, партнерство возможно лишь с теми странами, которые уважают интересы Молдовы и ее граждан. Президент отметила, что Россия использует шантаж и угрозы в отношении Молдавии.

Россия не оставит без ответа решение молдавских властей присоединиться к антироссийским санкциям Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. В официальном комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ, она подчеркнула, что российская сторона не может рассматривать это решение руководства Молдавии иначе, чем как очередной враждебный шаг. В целом республика уже полностью встроена в антироссийскую кампанию коллективного Запада, отметила дипломат.


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#пво
#россия
#молдова
#премьер-министр
#нато
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NBC: Верховный суд Колорадо запретил Трампу участвовать в местных праймериз
20 декабря 2023, 02:33

Фото: Сайт Кремля

Верховный суд американского штата Колорадо запретил Дональду Трампу участвовать в местных праймериз в рамках определения кандидата от республиканцев на президентских выборах 2024 года. Об этом сообщает американский телеканал NBC.
Ранее тот же самый суд признал, что экс-президент Америки имеет отношение к штурму Капитолия, который случился два года назад. Однако, согласно судебному решению, причастность экс-лидера США к «мятежу» не помешает ему выдвинуть свою кандидатуру в выборах главы государства.

Представитель предвыборного штаба политика Стивен Чунг тогда весьма негативно отреагировал на решение суда. По его словам, демократы предпринимают циничные попытки вмешаться в президентские выборы.

Популярность Трампа растет среди избирателей в США, и в некоторых важных штатах, включая Аризону, Джорджию, Мичиган, Неваду и Пенсильванию, он опередил действующего президента Джо Байдена по уровню поддержки. На 4 марта 2024 года назначено судебное разбирательство в отношении Трампа по обвинению в попытке захвата Капитолия. Он также планирует участвовать в президентских выборах в ноябре 2024 года.

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#сша
#выборы
#дональд трамп
#суд
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Путин: Украина открыто встала на путь государственного терроризма
20 декабря 2023, 02:33

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина при поддержке западных стран открыто встала на путь терроризма, на фоне чего российские спецслужбы вынуждены усилить антитеррористическую работу по всем направлениям. Об этом российский лидер сказал в ходе видеообращения по случаю Дня работника органов безопасности.
«Мы знаем, что киевский режим при прямой поддержке зарубежных спецслужб открыто встал на путь террористических методов, фактически государственного терроризма», — подчеркнул Путин.

Так, в чисто методов украинских властей входят диверсии против топливной и энергетической инфраструктуры, гражданских объектов, а также теракты, добавил президент.

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#президент
#фсб
#путин
#украина
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Зеленский дерзко высказался о помощи от Шольца
Зеленский: Украина будет оценивать поддержку Германии по реальным действиям
20 декабря 2023, 02:09

Президент РФ Владимир Зеленский заявил, что Киев будет оценивать помощь от ФРГ по реальным шагам, а не по словам поддержки.
В ходе пресс-конференции украинского лидера, журналист издания Der Spiegel спросил Зеленского, верит ли он словам, в том числе канцлера Германии Олафа Шольца, о готовности «до конца» поддерживать Украину.

«Германия во главе с канцлером Шольцем вторая по объему поддержки в мире, вторая по поддержке Украины — финансовой, милитари, все вместе. Я хочу поблагодарить только немецко общество и его за то, что вы это сделали. Что такое до конца просто? Посмотрим, будем судить все-таки по шагам людей, а не только по словам», — ответил Владимир Зеленский.

Согласно опубликованному ранее заявлению пресс-секретаря правительства Германии Штеффена Хебештрайта, Берлин на фоне корректировки бюджетных планов может сократить помощь Украине, предусмотренную на 2024 год, на €550 млн

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#германия
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ТАСС: Госдеп США предупредил Украину об «очень сложной зиме»
20 декабря 2023, 01:11

Фото: iStock/Kiyoshi_Tanno

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Украину ждет «очень тяжелая зима». Об этом он сказал на брифинге для журналистов, передает ТАСС.
По словам американского дипломата, Соединённые Штаты, по сути, уже исчерпали источники финансирования помощи Украине, кроме тех запрошенных президентом Джо Байденом дополнительных ассигнований, которые сейчас находятся на рассмотрении законодателей.

«У нас нет наготове никакого волшебного горшочка, откуда можно было бы продолжать черпать, если конгресс не примет этот законопроект», — прокомментировал ситуацию Миллер.

Ранее в Вашингтоне пообещали выслать Украине ещё один пакет военной помощи, однако, уточнили, что он будет последним.
Контролер Пентагона Майкл Маккорд уточнил, что поставки вооружения и снарядов Киеву могут быть возобновлены только после положительного решения конгресса.

Соединённые Штаты вместе со своими партнёрами по «Большой семёрке» работают над тем, чтобы помочь Украине в вопросе поддержания энергобезопасности. Этот вопрос становится крайне актуальным, поскольку со времени начала военного конфликта с Москвой генерирующие мощности на Украине сократились примерно вдвое.

Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко предупредил жителей о том, что предстоящая зима будет сложной для энергетической системы страны. Он призвал купить автономные генераторы на случай отключения электричества и отопления. При этом он добавил, что страна постарается не допустить этого.

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#украина
#финансирование
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