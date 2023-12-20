Фото: сайт Кремля
Российский премьер-министр Михаил Мишустин проводит встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее в российском правительстве сообщали, что в ходе контактов в Китае будет рассмотрено развития двусторонних отношений стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнёрства. Отдельно внимание планируется уделить расширению продвижению крупных совместных проектов в различных областях и расширению торгово-экономического сотрудничества.
Читайте также:
Мишустин с коллегами из СНГ посетил выставку «Россия»
Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Китае
Автомобили из китайских комплектующих начали собирать на заводе в Калуге
Диана Аванесян