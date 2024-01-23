Мишустин упразднил оргкомитет по подготовке РФ к участию в ЭКСПО-2025

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
Премьер-министр России Михаил Мишустин упразднил оргкомитет по подготовке России к участию во Всемирной универсальной выставке ЭКСПО-2025. Об этом сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.
Кроме того, отмечается, что выставочное движение также стало жертвой стратегии по выдавливанию России из всех сфер сотрудничества, развёрнутых коллективным Западом.
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Анастасия Чинкова