Радио1
Главная / Новости / Политика/ Мишустин упразднил оргкомитет по подготовке РФ к участию в ЭКСПО-2025

Мишустин упразднил оргкомитет по подготовке РФ к участию в ЭКСПО-2025

23 января 2024, 21:17
Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Премьер-министр России Михаил Мишустин упразднил оргкомитет по подготовке России к участию во Всемирной универсальной выставке ЭКСПО-2025. Об этом сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.

Напомним, что выставка проводится каждые пять лет. В её рамках более 170 стран-участниц показывают свои достижения в различных областях. В 2022 году Россия отозвала свою кандидатуру, поскольку в нынешних условиях нельзя рассчитывать на беспристрастную оценку.

Кроме того, отмечается, что выставочное движение также стало жертвой стратегии по выдавливанию России из всех сфер сотрудничества, развёрнутых коллективным Западом.

Читайте также:

Мишустин раскрыл, когда состоится первое «Интервидение»

Мишустин открыл на выставке «Россия» Дни достижений отраслей

В России утвердили стратегию развития отрасли связи
#михаил мишустин
#выставка
#россия
#правительство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Европе признали бессмысленность санкций против России
Член Европарламента Майер заявил, что антироссийские санкции ЕС бессмысленны
23 января 2024, 21:05

Фото: iStock/sinonimas

Член Европарламента от Австрийской партии свободы Георг Майер заявил о бессмысленности антироссийских санкций Евросоюза.
Он отметил, что последствия от введения санкций против России ощущают исключительно граждане европейских государств.

К тому же, Европа продолжила закупать российские энергоносители, но из-за своих же ограничений она вынуждена покупать их по более завышенным ценам. Столкнувшись к повышением цен, многие предприятия ЕС покинули рынок.

В настоящее время Евросоюз работает над подготовкой 13-го пакета санкций в отношении России. Предварительно отмечается, что он будет принят 24 февраля, в годовщину начала специальной военной операции на Украине.

Читайте также:

Послы Германии и Франции призвали сербские власти ввести санкции против России

Bloomberg: ЕС планирует одобрить 13-й пакет антироссийских санкций к 24 февраля

Глава МИД Британии выступил против обхода санкций Россией
#санкции
#евросоюз
#россия
#жители
#ограничения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Британии высмеяли территориальные претензии Зеленского к России
Меркурис: указ Зеленского о землях РФ выглядит несуразно на фоне краха ВСУ
23 января 2024, 20:59

Фото: iStock/JARAMA

Указ президента Украины Владимира Зеленского «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации» выглядит несуразно на фоне полного разгрома ВСУ на поле боя. Так считает британский аналитик Александр Меркурис.
«Сложно назвать это (указ Зеленского — ред.) чем-то иным, кроме как территориальными претензиями. Выглядит это очень несуразно, поскольку россияне ведут успешные наступательные действия на фронте», — отметил Меркурис в своем блоге на YouTube.

Он подчеркнул, что Украина абсолютно точно проигрывает в конфликте.

Таким образом, Меркурис считает, что подобными методами украинские власти пытаются добиться поддержки со стороны националистически настроенной элиты. Зеленский хочет склонить на свою сторону важных чиновников, которые поддерживают главкома ВСУ Валерия Залужного, так как он пользуется популярностью среди националистов.

Ранее Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». Такими территориями в указе называются «Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей РФ.

Читайте также:

«Незатейливый ход»: Медведев отреагировал на территориальные претензии Зеленского к РФ

В Госдуме раскритиковали указ о населенных украинцами территориях РФ

Медведев назвал украинцев, проживающих на территориях РФ, русскими
#украина
#указ
#россияне
#youtube
#всу
#зеленский
#медведев
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Белоруссия заявила, что не получила приглашения на учения НАТО
23 января 2024, 20:49

Фото: iStock/RomanBabakin

НАТО не пригласил Белоруссию наблюдать за учениями, нарушив тем самым международные обязательства. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны республики Валерий Ревенко.
Он отметил, что действия ряда стран вызывают непонимание, несмотря на их заявления на следование Венскому документу.

Отмечается, что государства, входящие в альянс, намерены провести крупнейшие за последнее десятилетие учения. В них примут участие 90 тысяч солдат. Белоруссия, при этом, не была даже уведомлена об их проведении.

Также Ревенко добавил, что Польша будет проводить военные учения «Драгун-2024» в конце февраля. Но и в этом случае был нарушен Венский документ, и Минск не получил приглашения.

Читайте также:

Белоруссию уведомили о дефолте

В Белоруссии рассказали, как будут расценивать нападение на своих союзников

Лукашенко подписал закон о гарантиях неприкосновенности для уходящего президента
#белоруссия
#нато
#учения
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков назвал территориальные претензии Киева к России несостоятельными
23 января 2024, 20:35

Фото: сайт Кремля

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о территориальных притязаниях к России являются попыткой замаскировать проблемы в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Это не глупость. Это наверно попытка как-то попытаться закамуфлировать те проблемы, которые копятся у киевского режима. У Зеленского действительно большие проблемы. И он вроде бы должен был бы уже понять, что нужно делать, чтобы это все остановить. Но он не хочет», - считает Песков.

Он также добавил, что украинский лидер очень старается вернуться к той ситуации, когда ему выдавали огромные суммы денег. Однако, по словам Пескова, такого больше не случится. Зеленский просит снаряды, однако их нет, так как они уже начали заканчиваться даже у союзников Украины. Ситуация Киева будет только ухудшаться, а Россия продолжит спецоперацию до полного выполнения ее задач, заключил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Зеленский заявил, что подписал некий указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ».

Читайте также:

Песков: украинцы всё чаще задумываются, что киевский режим что-то делает не так

Песков заявил, что Зеленский хочет быть похожим на Путина

Песков заявил, что Зеленский находится в непростом положении
#россия
#режим
#лидер
#зеленский
#песков
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков: украинцы всё чаще задумываются, что киевский режим что-то делает не так
23 января 2024, 20:06

Фото: сайт Кремля

Украинские граждане начали массово понимать, что правительство страны делает что-то не так, продолжая проливать кровь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Все больше и больше людей на Украине начинают задумываться, что, может быть, что-то киевский режим делает не так, продолжая это совершенно бессмысленное кровопролитие», - сказал Песков.

Ранее украинский олигарх, депутат Верховной рады Сергей Тарута заявил о некомпетентности президента Украины Владимира Зеленского и его команды. По его словам, именно страны Запада заставили Киев начать летнее контрнаступление, которое не имело шансов на успех и впоследствии с треском провалилось. Тарута с сожалением отметил, что ответственность за смерти украинских военных лежит на плечах Запада. Украина заплатила жизнями, а союзникам остается только беспокоиться об опросах.

Читайте также:

Песков заявил, что Зеленский хочет быть похожим на Путина

Песков заявил, что Зеленский находится в непростом положении

Песков: Удары ВС РФ по Киеву и Харькову не являются ответом на обстрелы Донецка
#украина
#страны
#депутат
#режим
#вс рф
#зеленский
#киев
#песков
#контрнаступление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинский олигарх Тарута обвинил Зеленского в некомпетентности
23 января 2024, 19:42

Фото: iStock/krblokhin

Украинский олигарх, депутат Верховной рады Сергей Тарута заявил о некомпетентности президента Украины Владимира Зеленского и его команды. Его слова приводит испанская газета El Mundo.
«Ни одна администрация президента не продемонстрировала такого уровня некомпетентности», - заявил Тарута.

По его словам, именно страны Запада заставили Киев начать летнее контрнаступление, которое не имело шансов на успех и впоследствии с треском провалилось. Тарута с сожалением отметил, что ответственность за смерти украинских военных лежит на плечах Запада. Украина заплатила жизнями, а союзникам остается только беспокоиться об опросах.

Ранее сообщалось, что украинские военные считают руководство страны и страны Запада виновными в провале летнего контрнаступления, так как оно было заранее оглашено.

Читайте также:

Песков заявил, что Зеленский хочет быть похожим на Путина

В США раскрыли, кем Зеленский хочет заменить Залужного

СМИ раскрыли, что станет со столицей Украины после поражения ВСУ
#украина
#страны
#администрация
#киев
#контрнаступление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Законопроект о запрете продажи энергетиков детям внесён в Госдуму
23 января 2024, 19:42

Фото: istockphoto/Stockah

Законопроект о запрете продажи безалкогольных энергетиков детям внесён на рассмотрение в Государственную думу РФ. В разработке документа принимали участие депутаты разных фракций во главе с председателем комитета по экономической политике Максимом Топилиным.
Будет дано чёткое определение безалкогольных тонизирующих напитков. Авторы законопроекта отметили, что в 65 регионах уже введены местные законодательные акты, ограничивающие отпуск энергетиков несовершеннолетним. Парламентарии считают, что подобные правила должны быть введены на федеральном уровне.

Также планируется ввести ограничения максимального объёма тары, в которой допустимо будет продавать энергетические тонизирующие напитки. Содержащая энергетик ёмкость не должна будет превышать 0,5 литра. По мнению депутатов, это нововведение станет важной деталью в механизме снижения уровня потребления энергетиков.

Читайте также:

Депутат Лантратова: Энергетики могут спровоцировать психические заболевания

Депутат Нилов заявил о важности предупреждающей маркировки энергетиков

В Москве мужчина выпил 15 банок энергетика и умер
#отпуск
#напитки
#правила
#ограничения
#госдеп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков заявил, что Зеленский хочет быть похожим на Путина
Песков: Зеленский хочет быть похожим на Путина, но у него не получается
23 января 2024, 19:29

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президенту Украины Владимиру Зеленскому хочется быть похожим на российского лидера Владимира Путина, но у него так не получится. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что Зеленский хотел бы иметь такую же поддержку народа, которая есть у Путина, но пока у него не получается это сделать из-за предпринимаемой политики.

Также Песков подчеркнул, что украинский президент желает походить на других, более сильных, лидеров.

Украинский олигарх, депутат Верховной рады Сергей Тарута заявил, что ни одна администрация президента не показала такой некомпетентности, которую иллюстрирует Зеленский и его команда.

Читайте также:

Песков заявил, что Зеленский находится в непростом положении

Зеленский хочет лишить гражданства украинцев, добровольно получивших паспорт РФ

Курский губернатор Старовойт прокомментировал указ Зеленского о землях России
#владимир зеленский
#дмитрий песков
#владимир путин
#политика
#украина
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МИД РФ оценили готовность США обсуждать конфликт на Украине
Лавров: США готовы обсуждать работу посольств, а не конфликт на Украине
23 января 2024, 19:10

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Нынешние власти США готовы обсуждать только работу посольств, а не конфликт на Украине. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
По его словам, американская администрация готова периодически обсуждать дела задержанных, обмены заключёнными и функционирование посольств в Москве и Вашингтоне, а также Постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке.

Однако в США не намерены затрагивать политические вопросы. А Россия, в свою очередь, готова выслушать всех, кто действительно заинтересован в справедливости, также касающейся отношений России и Украины.

Читайте также:

Лавров раскрыл, изменится ли политика США по Украине с приходом к власти Трампа

Лавров: У США за долгие годы развился комплекс собственного превосходства

Лавров: РФ готова к переговорам по Украине, но не о сохранении нынешней власти
#сергей лавров
#мид рф
#сша
#украина
#россия
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф