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В России создали интерактивную «Карту Победы»

Мультимедийный проект «Карта Победы», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, создал Госфильмофонд России при поддержке министерства культуры РФ и в партнерстве с Национальным центром исторической памяти при президенте Российской Федерации.
«Карта Победы» позволяет увидеть хронику Великой Отечественной войны, фотографии, а также научные статьи, посвященные событиям военных лет. Информация распределена по территориям, где происходили те или иные события времён войны», — сообщает пресс-служба Госфильмофонда РФ.
Пользователь может выбрать любую точку на карте, а также период с июня 1941 по мая 1945 года, и узнать, что там происходило в это время.

Проект размещён на сайте kartapobedy.ru, регистрация для доступа к информации не требуется.

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#день победы
#великая отечественная война
#праздник
#карта
#россия
Юных жителей Подмосковья пригласили на конкурс «Семейная память»
16 мая 2025, 14:53

Фото: projects.pervye.ru

Исследовательский конкурс «Семейная память» запустили в России. Принять в нём участие могут ученики 5-11 классов, а также несовершеннолетние студенты колледжей, сообщает пресс-служба Росмолодёжи.
«Конкурс делает изучение истории Отечества доступным и интересным для детей. Они не только приобретают важные навыки, но и испытывают чувство гордости за своих предков, сопричастность их достижениям и подвигам», — сказал руководитель Роспатриотцентра Росмолодёжи Елена Беликова.
Участникам конкурса предлагается провести самостоятельное историческое исследование. Работы принимаются в двух номинациях: «Исследовательский проект», для которого нужно подготовить доклад с презентацией, и «Творческий проект», на который принимаются вдохновлённые историей литературные произведения, картины, фотографии и фильмы.

Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно до 17 августа. Подробная информация размещена по ссылке.

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Приём заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» продлили до 1 июня
16 мая 2025, 14:00

Фото: пресс-служба АСИ

Агентство стратегических инициатив и фонд «Росконгресс» решило продлить приём заявок на форум АСИ «Сильные идеи для нового времени» а также на конкурс отечественных брендов «Знай наших». Заявки можно отправлять до 1 июня, сообщили в фонде.
Ранее предполагалось, что приём идей от граждан на платформе завершится 15 мая 2025 года.
«Важно, чтобы каждый, у кого есть сильная идея, чей бренд активно развивается, успел подать свою заявку. К нам уже поступило множество проработанных идей и брендов. Люди собирают команды, ищут решения, и мы готовы поддержать перспективные инициативы», – сказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева.
Фото: пресс-служба АСИ

Как отметил заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс отечественных брендов вызвали значительный интерес у аудитории.
«По многочисленным просьбам участников мы продлеваем сроки приёма заявок до 1 июня. Это даст возможность более тщательно подготовить проекты. Лучшие решения планируем внедрить для улучшения качества жизни людей», – подчеркнул Орешкин.
По данным организаторов, за полтора месяца на конкурс брендов «Знай наших» поступило более 10 тыс. заявок из всех регионов страны по пяти основным номинациям и нескольким специальным. Больше всего заявок подано в номинации «Продукты питания» – более 4 тыс., «Креатив» – 2,6 тыс. и «Потребительские товары» – 2,5 тыс.

Форум «Сильные идеи для нового времени» пройдет 15-16 июля в Москве. Эксперты отберут топ-100 идей, а самые сильные представят руководству страны.

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#россия
#форум
#аси
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Психолог дала советы, как справиться со стрессом во время экзамена
Психолог Дугенцова: От стресса перед ЕГЭ поможет составление «плана Б»
16 мая 2025, 13:45

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Практикующий детский психолог-педагог Дарья Дугенцова дала советы, как выпускникам и их родителям морально подготовиться к ЕГЭ.
Специалист рассказала, что при стрессе страдают мышление, память, речь и так далее. Поэтому выпускникам надо научиться управлять своими эмоциями и не погружаться в переживания.

Так, психолог посоветовала во время нервного напряжения перечислять любые физические вещи, которые вас окружают: тумбочка, фотография, рамка, свечка, тюбики и так далее.

«Это помогает сконцентрироваться и снизить стресс. Другая практика — брать любое слово, которое не вызывает эмоционального отклика, делить его на буквы и к каждой букве придумывать про себя слова, которые с нее начинаются. Например, слово "стул": первая буква "с" — перечисляем слова на "с". Потом на ” т” и так далее», — отметила Дугенцова в беседе с Общественной Службой Новостей.

Она также порекомендовала использовать практику дыхания «по квадрату». Для этого необходимо представить квадрат, каждая из сторон которого будет обозначать, например, 4 секунды, и следовать им, тратя на каждый вдох, выдох и делать между ними равные паузы.

При этом нервничают перед экзаменами не только дети, но и родители. По данным исследования аналитиков группы «Ренессанс страхование» и исследовательского центра «Зарплаты.ру», повышенную тревожность из-за школьных экзаменов испытывают 14% родителей, пишет RT.

При этом 39% опрошенных сильно переживают в этот период, а 63% респондентов считают ЕГЭ наиболее стрессовым видом экзамена.

«Ещё 14% сильнее переживают за вступительное тестирование в вуз, а 13% — и вовсе за ОГЭ. Главным стресс-фактором для родителя является моральное состояние ребёнка — такой вариант ответа выбрали 82% опрошенных», — говорится в исследовании.

Также 59% родителей нервничают из-за баллов, которые получит ребенок, а 42% — за возможность поступить в вуз на бесплатной основе.

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#стресс
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Синоптик рассказала о погоде в Москве на ближайшее время
Синоптик Шувалов: на следующей неделе температура спадет до 15 градусов
16 мая 2025, 13:30

Фото: iStock/Oleg Elkov

Вторая половина мая радует москвичей и жителей области больше, чем дождливая и холодая начальная пора.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что сейчас погода достигла ежегодных показателей.

«Температура будет высокая, но локальные кратковременные дожди исключать нельзя. Дальше температура немного спадет до 13, 15 градусов. Но таких холодов, которые были в первой половине мая, уже точно не будет», — сказал синоптик.

По его словам, ближайшие ночи в Москве и области будут очень теплыми — от 5 до 10.

Ранее синоптик Позднякова рассказала, что воздух в столичном регионе в предстоящие дни начнет прогреваться и уже к выходным ожидается до 20 °С, при этом дождь будет идти до конца недели.

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Диетолог назвала болезнь, появляющуюся из-за употребления сырокопченой колбасы
Диетолог Дианова: сырокопченая колбаса провоцирует мочекаменную болезнь
16 мая 2025, 12:45

Фото: iStock/Dmitrii Ivanov

По статистике, колбаса у россиян занимает третье место среди самых любимых продуктов для завтрака, уступая по популярности только хлебу и сыру. А сырокопченая колбаса считается деликатесом и красивой закуской на праздничном столе.
Гастроэнтеролог, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» заявила, что копченая колбаса имеет яркий вкус, из-за которого люди становятся заложниками не совсем полезных продуктов.

«Это не чистое мясо, его также нельзя сравнивать с курицей или рыбой, потому что это не идентичные продукты. Из-за переизбытка подобной колбасы может появиться мочекаменная болезнь. Именно яркий, соленый, концентрированный вкус нарушает определенный механизм в организме и появляются камушки», — объяснила она.

По ее словам, люди большим количеством промышленных продуктов с ярким вкусом повышают порог восприятия и забивают рецепторы, которые потом фактически отмирают.

«В сырокопченых колбасах больше вреда по сравнению с варёными из-за большего количества концентратов, добавления крови и субпродуктов. Это приводит к эпидемиологическим рискам», — подчеркнула диетолог.

Она также добавила, что калорийность сырокопченого изделия в 2,5-3 раза больше, например, чем у куриного мяса.

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