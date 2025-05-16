В России создали интерактивную «Карту Победы»

Мультимедийный проект «Карта Победы», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, создал Госфильмофонд России при поддержке министерства культуры РФ и в партнерстве с Национальным центром исторической памяти при президенте Российской Федерации.
«Карта Победы» позволяет увидеть хронику Великой Отечественной войны, фотографии, а также научные статьи, посвященные событиям военных лет. Информация распределена по территориям, где происходили те или иные события времён войны», — сообщает пресс-служба Госфильмофонда РФ.Пользователь может выбрать любую точку на карте, а также период с июня 1941 по мая 1945 года, и узнать, что там происходило в это время.
Проект размещён на сайте kartapobedy.ru, регистрация для доступа к информации не требуется.
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