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В Подмосковье прошла патриотическая эстафета «Герои Отечества — связь поколений!»

Видео: пресс-служба Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья

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В преддверии 80-летия Дня Победы в Подмосковье прошла масштабная патриотическая эстафета, сообщили в пресс-службе Ассоциации ветеранов СВО Московской области.
Главной целью эстафеты было показать единство и преемственность поколения победителей в разные времена.

«Участие в эстафете принимают военнослужащие — как участники СВО, так и ветераны других военных конфликтов, представители Комитета семей воинов Отечества, представители филиала Фонда «Защитники Отечества», школьники, волонтеры. Наши неравнодушные люди. В честь 80-летия Победы они, 80 человек, вместе с членами Ассоциации ветеранов СВО выстраиваются в виде символичной буквы V», — обратил внимание сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО, депутат Госдумы Сергей Колунов.

Одними из первых поддержали эстафету в Дмитрове. В годы ВОВ сражения в Московской области сыграли основную роль в обороне столицы от фашистов. К акции присоединился глава округа Иван Курданин.

Участвующие в эстафете еще принесли с собой портреты Героев, говоря о том, что «Бессмертный полк» снова в строю.

Эстафету поддержали округа Подмосковья, а еще десять регионов страны — от Крыма до Камчатки.

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#подмосковье
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#ветераны
#акция
Глава Раменского округа Малышев поздравил ветерана с Победой
09 мая 2025, 20:02

Фото: пресс-служба администрации муниципального округа Раменское

Глава муниципального округа Раменское Эдуард Малышев навестил участника Великой Отечественной войны Павла Кирьянова в посёлке совхоза «Красковский» ТУ «Вялковское». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Ветерану были вручены удостоверение и знак «Почетный гражданин Раменского муниципального округа».

Павел Кирьянов родился в 1926 году, а в 1944 вступил в ряды Красной Армии. Ветеран рассказал, что его наградили медалями Нахимова, «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», а также медалью «За трудовую доблесть». После войны, в 1957 году, Павел Филиппович с семьёй переехал в село Зюзино, где начал работать трактористом. Сейчас у ветерана есть два внука и одна правнучка.

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#ветеран
#раменский городской округ
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#поздравление
#день победы
#9 мая
#война
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Глава Раменского Малышев поздравил ветерана Кищенко с Днём Победы
09 мая 2025, 19:54

Фото: пресс-служба администрации муниципального округа Раменское

Глава Раменского ​муниципального округа Эдуард Малышев поздравил ветерана Великой Отечественной войны Илью Кищенко с Днём Победы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Такая встреча с ветераном – большая честь», – отметил Малышев.
После глава округа вручил Кищенко удостоверение и знак «Почётный гражданин Раменского муниципального округа».

Илья Дмитриевич поделился своими воспоминаниями. Когда началась война, он учился в восьмом классе. Ему тогда ещё не исполнилось и семнадцати лет. Он попал на фронт и прошагал по Украине, Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии и Венгрии. Ветеран отметил, что очень часто рассказывает своим внукам о событиях тех лет.

День Победы Кищенко встречает в кругу родных. Близкие окружают фронтовика заботой и любовью, а особенной гордостью и радостью для него сейчас являются внуки.

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#цветы
#день победы
#война
#ветеран
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#населённый пункт воинской доблести
#эдуард малышев
#раменский городской округ
#поздравление
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В Рузе принесли цветы к установленной стеле «Населённый пункт воинской доблести»
09 мая 2025, 19:01

Фото: пресс-служба администрации Рузского м. о.

На центральной площади Рузы возложили цветы к установленной накануне 80-летия Победы стеле «Населённый пункт воинской доблести». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Возведения монумента ждали все жители Рузского муниципального округа. Стела высотой 7,6 м символизирует острие меча, готового защищать. А пламя огня напоминает о стойкости и несгибаемом духе защитников Отечества.
«В Рузе теперь есть ещё одно памятное место как знак искренней народной благодарности и вечной признательности поколению победителей», – сказал глава округа Александр Горбылёв.
Прилегающую к стеле территорию благоустроили. Там появились зелёные насаждения и современное освещение.

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#день победы
#9 мая
#подмосковье
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В Раменском торжественно возложили цветы к Вечному огню
09 мая 2025, 18:44

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

На площади Победы в Раменском торжественно возложили цветы к Вечному огню. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
«В церемонии участвовали глава муниципалитета Эдуард Малышев, представители воинских организаций, администрации, депутаты местного Совета депутатов, ветераны боевых действий, а также местные жители. Люди несли цветы к символу неугасающей памяти о тех, кто отдал жизни за мирное небо над головой», – сообщили в администрации.
Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Там отметили, что в этот день особенно ощущается связь поколений. Дети и внуки победителей с фотографиями дедов и прадедов пришли отдать долг тем, кто ковал Победу на фронте и в тылу. Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания.

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В Реутове акцию «Бессмертный полк» провели в форме автопробега
09 мая 2025, 18:13

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

В Реутове Юбилею Великой Победы посвятили традиционный автопробег «Бессмертный полк». Колонна из полутора десятков автомобилей, украшенных флагами, георгиевскими лентами и портретами ветеранов, проехала 8 км по улицам города, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Акция собрала активистов, сотрудников предприятий, госслужащих и депутатов муниципального Совета. Стартовав на улице Октября, участники финишировали на улице Победы под военные песни.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

«Я участвую в автопробеге ко Дню Победы уже третий год. К этому автопробегу готовилась особенно тщательно, так как этот год юбилейный. И ещё в этом году со мной участвовала моя старшая дочь», – поделилась депутат Совета депутатов Реутова, заведующая дошкольным отделением школы №7 Марина Кудинова.
Жители встречали колонну аплодисментами. Автопробег в таком формате проводится в наукограде уже более пяти лет и с каждым разом объединяет всё желающих отдать дань уважения героям войны.

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