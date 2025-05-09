В Подмосковье прошла патриотическая эстафета «Герои Отечества — связь поколений!»

Видео: пресс-служба Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья
В преддверии 80-летия Дня Победы в Подмосковье прошла масштабная патриотическая эстафета, сообщили в пресс-службе Ассоциации ветеранов СВО Московской области.
Главной целью эстафеты было показать единство и преемственность поколения победителей в разные времена.
Одними из первых поддержали эстафету в Дмитрове. В годы ВОВ сражения в Московской области сыграли основную роль в обороне столицы от фашистов. К акции присоединился глава округа Иван Курданин.
Участвующие в эстафете еще принесли с собой портреты Героев, говоря о том, что «Бессмертный полк» снова в строю.
Эстафету поддержали округа Подмосковья, а еще десять регионов страны — от Крыма до Камчатки.
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«Участие в эстафете принимают военнослужащие — как участники СВО, так и ветераны других военных конфликтов, представители Комитета семей воинов Отечества, представители филиала Фонда «Защитники Отечества», школьники, волонтеры. Наши неравнодушные люди. В честь 80-летия Победы они, 80 человек, вместе с членами Ассоциации ветеранов СВО выстраиваются в виде символичной буквы V», — обратил внимание сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО, депутат Госдумы Сергей Колунов.
Одними из первых поддержали эстафету в Дмитрове. В годы ВОВ сражения в Московской области сыграли основную роль в обороне столицы от фашистов. К акции присоединился глава округа Иван Курданин.
Участвующие в эстафете еще принесли с собой портреты Героев, говоря о том, что «Бессмертный полк» снова в строю.
Эстафету поддержали округа Подмосковья, а еще десять регионов страны — от Крыма до Камчатки.
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Ольга Енгалычева