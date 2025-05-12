В Петербурге на Сестрорецком инструментальном заводе отметили 80-летие Победы

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В Санкт-Петербурге у стелы, которая увековечивает подвиг работников Сестрорецкого инструментального завода, отметили 80-летие Великой Победы.
На мероприятии собрались ветераны, дети войны, бывшие сотрудники завода и представители городской администрации. Присутствующие возложили цветы, чествуя тех, кто защищал страну в годы Великой Отечественной войны, пишет «Петербургский дневник».
Председатель совета директоров компании, которая занимается реновацией территории Сестрорецкого инструментального завода Светлана Яковлева заявила, что хранить память об этих роковых событиях является долгом нынешнего поколения.
В свою очередь глава муниципального образования Сестрорецка Андрей Иванов признался, что для него большая честь находиться на территории прославленного завода.
В завершение церемонии ветераны ВОВ поделились своими воспоминаниями с гостями мероприятия.
Тем временем, в Краснодаре на улице Кирилла Россинского также состоялся праздник, посвящённый 80-летию Победы, сообщают argumenti.ru. Перед гостями мероприятия выступили с поздравлениями представители администрации. Каждый говорил о том, как важно сохранить память о героическом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. После торжественной части состоялась концертная программа.
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Председатель совета директоров компании, которая занимается реновацией территории Сестрорецкого инструментального завода Светлана Яковлева заявила, что хранить память об этих роковых событиях является долгом нынешнего поколения.
В свою очередь глава муниципального образования Сестрорецка Андрей Иванов признался, что для него большая честь находиться на территории прославленного завода.
«За нашей спиной имена тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, тех, кто ковал Победу и жертвовал своей жизнью и здоровьем, чтобы завтрашний день наступил. Огромное спасибо владельцам территории за то, что пригласили и нас. Мирного неба нам всем над головой», — сказал Иванов.
В завершение церемонии ветераны ВОВ поделились своими воспоминаниями с гостями мероприятия.
Тем временем, в Краснодаре на улице Кирилла Россинского также состоялся праздник, посвящённый 80-летию Победы, сообщают argumenti.ru. Перед гостями мероприятия выступили с поздравлениями представители администрации. Каждый говорил о том, как важно сохранить память о героическом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. После торжественной части состоялась концертная программа.
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Элина Позднякова