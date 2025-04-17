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В России создали препарат от рака, не имеющий аналогов в мире

Суд: В России создали не имеющий аналогов в мире препарат от онкологии
Фото: iStock/ClaudioVentrella

Фото: iStock/ClaudioVentrella

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил создание в России противоопухолевого препарата «Афотид», не имеющего мировых аналогов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебного дела между Минпромторгом и разработчиком лекарства — компанией «Лина М».
Препарат уже применяется на добровольцах. Его безопасность подтверждена документами, представленными в суд. Уточняется, что «Афотид» позволяет лечить онкологические заболевания на любой стадии.

«Клинические исследования данным препаратом разрешено проводить в семи клинических центрах», — добавляет агентство.
Ранее Минпромторг подал иск к «Лина М» (Королев) из-за просрочки этапа НИОКР, заявив о невыполнении условий контракта. Компанией «Лина М» обвинялась в срыве сроков четвертого этапа научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также недостижении целей проекта.

Теперь же суд учел, что разработка завершилась созданием препарата, который доказал свою эффективность и социальную значимость для общества.

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#суд
#лекарства
#безопасность
#минпромторг
#разработки
#заболевания
#новости
СК попросил суд продлить арест экс-замглавы Минобороны Иванова
Мосгорсуд рассмотрит продление ареста бывшего замглавы МО Иванова 18 апреля
17 апреля 2025, 05:55

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Мосгорсуд 18 апреля рассмотрит ходатайство о продлении ареста бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взятках и растрате средств при закупке паромов для Керченской переправы. Об этом сообщили РИА Новости в суде.
Следователи просят продлить содержание под стражей Иванова и другого фигуранта — Александра Фомина — на три месяца. Заседание назначено на 13:30 по московскому времени.

«Московский городской суд 18 апреля рассмотрит ходатайство следователя о продлении срока содержания в виде заключения под стражу на срок свыше года в отношении Иванова Тимура Вадимовича», — сказал собеседник агентства.
Указывается, Иванов участвовал в хищении миллиардов рублей у банка «Интеркоммерц» в 2016 году, а также растратил 200 млн рублей при покупке двух паромов для Крымского моста.

Ранее Иванов и его бывший подчиненный Антон Филатов, также фигурант в деле, отказались признать вину в растрате и выводе более четырех миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц».

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#следователи
#заседание
#новости
#суд
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Мошенники стали взламывать аккаунты на «Госуслугах» с помощью демонстрации экрана
17 апреля 2025, 04:17

Фото: iStock/PUGUN SJ

Мошенники используют демонстрацию экрана для взлома аккаунтов на портале «Госуслуги». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД РФ по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.
Злоумышленники звонят жертвам через мессенджеры, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, и просят включить демонстрацию экрана под предлогом помощи в регистрации на фиктивном ресурсе. В процессе они инициируют восстановление доступа к аккаунту «Госуслуг» и перехватывают код подтверждения, который появляется на экране. После этого они получают полный контроль над учетной записью.

«Код подтверждения, поступивший гражданину, также будет в ходе общения считан мошенниками с экрана», — объяснили в ведомстве.
В МВД призвали граждан не соглашаться на демонстрацию экрана в беседах с незнакомцами и напомнили, что официальные лица никогда не запрашивают такие действия.

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#мвд
#мошенники
#госуслуги
#контроль
#мессенджеры
#рф
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Россиянам объяснили, что может помешать получить страховую пенсию
Гукасова: без отчислений в Соцфонд гражданин РФ рискует остаться без пенсии
17 апреля 2025, 03:39

Фото: iStock/Olga Shumitskaya

Назначение и размер пенсии в России напрямую зависит от уровня официальных доходов и страховых отчислений в Социальный фонд. Если отчисления не осуществлять, есть риск остаться без страховой пенсии по старости, пояснила РИА Новости директор программы Федерального методического центра повышения финансовой грамотности РАНХиГС Нина Гукасова.
«Уровень официальных доходов работников влияет на размер пенсии. С официального дохода работодатель платит за сотрудника страховые взносы в Социальный фонд России, и эти взносы учитываются в дальнейшем при назначении и расчете пенсии», — указала она.
Кроме того, официальная занятость влияет на размер пособий по беременности, уходу за ребенком до 1,5 лет и выплат по больничным.

Те, кто не набрал необходимый стаж и пенсионные баллы для назначения страховой пенсии по старости, могут претендовать на социальную пенсию, которая в 2024 году составляет 8 824 рубля в месяц. Однако эта сумма ниже прожиточного минимума пенсионера (15 250 рублей).

Ранее сообщалось, что в среду вечером президент России Владимир Путин встретился в Кремле с гражданином Израиля и РФ Александром Труфановым, освобожденным из плена в секторе Газа, а также с его матерью Еленой Труфановой и невестой Сапир Коэн.

Труфанова освободили из плена в секторе Газа 15 февраля в рамках перемирия, достигнутого благодаря политике России на Ближнем Востоке.

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#пенсии
#занятость
#фонд
#работодатель
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Более половины россиян не готовы работать в известной компании лишь ради статуса
16 апреля 2025, 23:55

Фото: istockphoto/littlehenrabi

Более половины россиян (54,6%) не готовы работать в известной компании лишь ради статуса. К соответствующим выводам пришло исследование Роскачества и «Финансы Mail». Пойти на такое оказались готовы только 4,5% респондентов.
«Среди важных параметров трудоустройства 54,8% назвали уровень дохода. 22,95% выделили надежность работодателя, еще 6,49% респондентов отметили важность взаимоотношений с коллективом. Для 5,69% оказались значимыми отношения с руководством, а бонусы и соцпакет как ключевой критерий выделили 5,16% респондентов», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами опроса.
В то же время GR-директор Нетологии Валентина Куренкова рассказала, как распознать токсичного руководителя, который сеет деструктивные эмоции и мешает развитию подчиненных. В беседе с «Известиями» эксперт отметила, что со стороны такого начальства постоянно чувствуется моральное давление, приводящее к изматывающим переживаниям. По ее словам, отличие токсичного босса от требовательного — от требований второго нет ущерба для психологического здоровья сотрудников.
«Отличительные черты токсичного руководителя: проявление неуважения к подчиненным, непредсказуемость, манипуляции, нарушение границ. Он может использовать унижение, сарказм, менять правила в зависимости от настроения, не сдерживать обещания, давать внеурочные задания без согласования», — поделилась она.
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Эксперт раскрыл, что будет с жилищной ипотекой без льготных программ
Эксперт Гордейко: без льготных программ ипотечное кредитование упадет
16 апреля 2025, 23:47

Фото: iStock/Evkaz

Без льготных программ ипотечное кредитование будет падать, заявил эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко. По его словам, более 80% квартир в России продавалось только благодаря жилищным кредитам.
«Банк России за последние два года ужесточил требования — к первоначальному взносу, долговой нагрузке заемщиков и подтверждению доходов. Получается, что без льготных программ ипотечное кредитование будет сдуваться», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
Вместе с тем инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин считает, что на сегодняшний день выгоднее снимать квартиру, а деньги на ее покупку держать на вкладе и получать проценты. В разговоре с «Газетой.Ru» аналитик указал, что с квартиры за 10 млн рублей можно получать лишь порядка 60 тысяч рублей в месяц, если сдавать ее в аренду.
«А со вкладов вы будете получать с 10 млн рублей не менее 2 млн рублей в год, то есть более 160 тыс. рублей в месяц. Если квартира дороже или дешевле 10 млн рублей, цифры будут другие, но пропорции сопоставимые. Вечно так делать не получится, поскольку стоимость аренды растет вслед за ценами на жилье», — поделился Бахтин.
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