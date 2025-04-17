В России создали препарат от рака, не имеющий аналогов в мире

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Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил создание в России противоопухолевого препарата «Афотид», не имеющего мировых аналогов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебного дела между Минпромторгом и разработчиком лекарства — компанией «Лина М».
Препарат уже применяется на добровольцах. Его безопасность подтверждена документами, представленными в суд. Уточняется, что «Афотид» позволяет лечить онкологические заболевания на любой стадии.
Теперь же суд учел, что разработка завершилась созданием препарата, который доказал свою эффективность и социальную значимость для общества.
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«Клинические исследования данным препаратом разрешено проводить в семи клинических центрах», — добавляет агентство.Ранее Минпромторг подал иск к «Лина М» (Королев) из-за просрочки этапа НИОКР, заявив о невыполнении условий контракта. Компанией «Лина М» обвинялась в срыве сроков четвертого этапа научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также недостижении целей проекта.
Теперь же суд учел, что разработка завершилась созданием препарата, который доказал свою эффективность и социальную значимость для общества.
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Мария Моисеева