Россиянам объяснили, что может помешать получить страховую пенсию

Законопроект об ограничении роста коммунальных платежей был подготовлен после анализа ситуации в сфере ЖКХ и многочисленных жалоб россиян. Об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов. По его словам, люди не хотят переплачивать за ЖКХ «на ровном месте».