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Назначение и размер пенсии в России напрямую зависит от уровня официальных доходов и страховых отчислений в Социальный фонд. Если отчисления не осуществлять, есть риск остаться без страховой пенсии по старости, пояснила РИА Новости директор программы Федерального методического центра повышения финансовой грамотности РАНХиГС Нина Гукасова.
«Уровень официальных доходов работников влияет на размер пенсии. С официального дохода работодатель платит за сотрудника страховые взносы в Социальный фонд России, и эти взносы учитываются в дальнейшем при назначении и расчете пенсии», — указала она.Кроме того, официальная занятость влияет на размер пособий по беременности, уходу за ребенком до 1,5 лет и выплат по больничным.
Те, кто не набрал необходимый стаж и пенсионные баллы для назначения страховой пенсии по старости, могут претендовать на социальную пенсию, которая в 2024 году составляет 8 824 рубля в месяц. Однако эта сумма ниже прожиточного минимума пенсионера (15 250 рублей).
Ранее сообщалось, что в среду вечером президент России Владимир Путин встретился в Кремле с гражданином Израиля и РФ Александром Труфановым, освобожденным из плена в секторе Газа, а также с его матерью Еленой Труфановой и невестой Сапир Коэн.
Труфанова освободили из плена в секторе Газа 15 февраля в рамках перемирия, достигнутого благодаря политике России на Ближнем Востоке.
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