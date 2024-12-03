Путин с юмором обсудил аналогию науки и движения сперматозоидов

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
На встрече с молодыми учеными президент РФ Владимир Путин с юмором отреагировал на обсуждение непредсказуемости научных исследований, где использовалось сравнение с движением мужских половых клеток.
В ходе беседы одна из участниц привела аналогию, сравнив научные поиски с движением сперматозоидов, передает ТАСС. Она отметила, что существует заблуждение, будто они точно знают направление своего движения, тогда как это не так. По мнению исследовательницы, в науке ситуация похожая: даже при знании правильного пути не всегда удается достичь результата первым.
Путин с иронией ответил, что независимо от знания направления, главное — достичь цели.
Ранее сообщалось, что Игры дружбы отложены указом президента России Владимира Путина. Помимо этого, 2 декабря были названы дата и время прямой линии Путина.
Также «Радио 1» передавало, что новая глава дипломатии ЕС сделала трудное признание о Путине.
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Путин с иронией ответил, что независимо от знания направления, главное — достичь цели.
«Знают — не знают, но плывут куда надо. Это самое главное», — сказал президент РФ.Его реплика вызвала улыбки и оживление среди участников дискуссии. Эта встреча стала примером неформального подхода к обсуждению сложных научных тем.
Ранее сообщалось, что Игры дружбы отложены указом президента России Владимира Путина. Помимо этого, 2 декабря были названы дата и время прямой линии Путина.
Также «Радио 1» передавало, что новая глава дипломатии ЕС сделала трудное признание о Путине.
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Мария Моисеева