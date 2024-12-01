Ученых из российских институтов лишили доступа в ЦЕРН с 1 декабря

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Ученые из российских институтов лишены права доступа к Европейской организации ядерных исследований в Женеве (ЦЕРН).
Как пишет РИА Новости, решение в организационном совете приняли еще летом 2022 года в связи с боевыми действиями на Украине. Также известно, что примерно 90 ученых из 500 продолжают работать с ЦЕРН, поскольку сменили институты.
В ноябре российским ученым предлагали продолжить сотрудничество с организацией под «нейтральным флагом», однако Россия не будет работать по такой схеме.
ЦЕРН является крупнейшей мировой лабораторией, где построили Большой андронный коллайдер при участии российских физиков в том числе, а также многих других государств.
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В ноябре российским ученым предлагали продолжить сотрудничество с организацией под «нейтральным флагом», однако Россия не будет работать по такой схеме.
ЦЕРН является крупнейшей мировой лабораторией, где построили Большой андронный коллайдер при участии российских физиков в том числе, а также многих других государств.
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Никита Кротов