Астроном Вибе объяснил сомнения в словах Холланд о сигналах от инопланетян

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Российский астроном и популяризатор науки Дмитрий Вибе выразил сомнения в правдивости заявлений британского режиссёра-документалиста Саймона Холланда о наличии сенсационных материалов и сигналов из космоса, которые якобы доказывают существование разумной инопланетной жизни.
Он пояснил, что сомнения вызывают несколько деталей заявлений Холланда: во-первых, непонятно, кто именно обнаружил сигнал, во-вторых, по словам самого режиссёра, готовятся некие подробности, которых, по сути, на данный момент, получается, нет. При этом Вибе подчеркнул, что, если доказательства разумной жизни в космосе не окажутся фейком он сам будет рад.
Тем временем российские учёные из НИТУ МИСИС разработали систему, которая позволяет дистанционно отслеживать деформации в различных объектах. Новую наработку можно будет использовать в создании бесконтактных датчиков и новых умных материалов. Учёные создали проводки из аморфных ферромагнитных сплавов, чей диаметр меньше человеческого волоса.
Ранее российские микроконтроллеры были успешно протестированы на отечественной системе моделирования и проектирования встраиваемых алгоритмов Engee.
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«Мы время от времени получаем какие-то сигналы, но это вовсе не означает, что это сигналы от внеземных цивилизаций. Что-то фиксировалось на телескопе РАТАН и на других телескопах», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Вибе.
Тем временем российские учёные из НИТУ МИСИС разработали систему, которая позволяет дистанционно отслеживать деформации в различных объектах. Новую наработку можно будет использовать в создании бесконтактных датчиков и новых умных материалов. Учёные создали проводки из аморфных ферромагнитных сплавов, чей диаметр меньше человеческого волоса.
«Мы показали потенциал аморфных микропроводов в качестве бесконтактных датчиков для обнаружения механических напряжений, что способствует развитию технологий дистанционного мониторинга. Полученные результаты могут послужить основой для разрабатываемых умных материалов или смарт-имплантатов», — прояснила в беседе с RT профессор кафедры технологии материалов электроники МИСИС Лариса Панина.
Ранее российские микроконтроллеры были успешно протестированы на отечественной системе моделирования и проектирования встраиваемых алгоритмов Engee.
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Мелисса Тимофеева