В России создана подробная «карта жирности» мозга

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Учёные из Сколковского Института науки и технологий разработали полную карту расположения липидов в человеческом мозге, где распределены различные типы жиров, которые входят в состав нервной ткани.
По словам учёных, подобны изучения мозга могут помочь понять природу психических расстройств.
Исследователи изучили липидный состав 75 областей человеческого мозга из выявленных выявлено 419 различных липидов и выяснили, что лишь 7% из них равномерно распределены по всему мозгу, подавляющее же большинство таких соединений локализовано в разных отделах органа.
А учёные из исследовательской группы Манна провели климатическую модель и выявили зависимость от траектории развития плио-плейстоценовых оледенений, что указывает на то, что эволюция оледенений зависит не только от уровня углекислого газа и солнечной энергии, но и от того, что она ограничена предыдущими событиями.
Ранее учёные обнаружили окаменелости трёх новых, но давно вымерших видов грецкого ореха.
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Исследователи изучили липидный состав 75 областей человеческого мозга из выявленных выявлено 419 различных липидов и выяснили, что лишь 7% из них равномерно распределены по всему мозгу, подавляющее же большинство таких соединений локализовано в разных отделах органа.
«Мы планируем детальнее исследовать липидом подкорковых структур мозга, которые лишь частично вошли в нашу работу, включить в исследование образцы мозга пациентов с различными психическими заболеваниями. Потенциально полная «расшифровка» липидома поможет понять природу психических расстройств и их влияние на устройство и работу мозга», — отметила в беседе с RT инженер-исследователь Центра нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана Сколковского института науки и технологий Мария Осетрова.
А учёные из исследовательской группы Манна провели климатическую модель и выявили зависимость от траектории развития плио-плейстоценовых оледенений, что указывает на то, что эволюция оледенений зависит не только от уровня углекислого газа и солнечной энергии, но и от того, что она ограничена предыдущими событиями.
«Мы увидели, что при одинаковом количестве вулканических выбросов модель рассчитывает различные концентрации CO2 в атмосфере. Это указывает на то, что углеродный цикл не ведёт себя линейно и зависит от своего начального состояния», — приводят argumenti.ru со ссылкой на «scitechdaily» слова научного сотрудника исследовательской группы Манна Джудит Каррильо.
Ранее учёные обнаружили окаменелости трёх новых, но давно вымерших видов грецкого ореха.
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Мелисса Тимофеева