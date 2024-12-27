В России создают армию беспилотников на секретном производстве в Москве

Фото: iStock/NatureNow
На одном из секретных производств в Москве создается армия высокотехнологичных беспилотников. Об этом пишет URA.RU.
«На предприятии в столице представлен дрон «Сибирячок», ставший очередным шагом в эволюции беспилотников. Аппарат обладает улучшенной камерой и более продвинутым корпусом, обеспечивающим удобство в эксплуатации», — говорится в сообщении.
В публикации указывается, что «Сибирячок» отличается высокой технологичностью и соответствует всем современным стандартам. Программное обеспечение и сложные детали являются отечественной разработкой. Уровень импортозамещения на производстве превысил 85%, благодаря чему завод может выпускать свыше 70 тысяч дронов в год.
Читайте также:
«Вешать на Украину»: Военэксперт предположил, кто виноват в крушении азербайджанского самолета в Актау
Алиев поручил госкомиссии расследовать причины авиакатастрофы вблизи Актау
Экс-глава МИД Австрии: страны ЕС не восприняли сигнал от испытания «Орешника»
Иван Мусатов