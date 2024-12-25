Алиев поручил госкомиссии расследовать причины авиакатастрофы вблизи Актау

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил государственной комиссии провести срочное расследование причин авиакатастрофы, произошедшей вблизи Актау, и представить ему отчет о результатах. Об этом пишет РИА Новости.
В своем распоряжении он также указал на необходимость оказания помощи семьям погибших и пострадавших, а также решения вопросов, касающихся иностранных граждан, пострадавших в результате инцидента. Кроме того, он призвал комиссию регулярно информировать общественность о своей деятельности.
Самолет Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря вблизи города Актау на западе Казахстана. По информации Росавиации, после столкновения с птицами командир принял решение направиться на запасной аэродром в Актау. На борту находились 69 человек, включая 5 членов экипажа. По данным посольства РФ, 10 россиян получили травмы и находятся в больницах Актау.
Алиев подписал распоряжение об объявлении 26 декабря траура в Азербайджане. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Самолет Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря вблизи города Актау на западе Казахстана. По информации Росавиации, после столкновения с птицами командир принял решение направиться на запасной аэродром в Актау. На борту находились 69 человек, включая 5 членов экипажа. По данным посольства РФ, 10 россиян получили травмы и находятся в больницах Актау.
Алиев подписал распоряжение об объявлении 26 декабря траура в Азербайджане. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова