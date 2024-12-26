«Вешать на Украину»: Военэксперт предположил, кто виноват в крушении азербайджанского самолета в Актау

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В результате авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines, произошедшей утром 25 декабря близ города Актау на западе Казахстана, в центр судмедэкспертизы доставлены 38 тел погибших. На появившихся вчера кадрах были замечены глубокие маленькие отверстия, похожие на следы поражающих элементов или осколков.
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» заявил, что необходимо дождаться проведенной экспертизы и не делать скороспешных выводов.
По его словам, нельзя судить по фотографиям, потому что они могут искажать.
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«Зачем Украине сбивать самолет, который летел из Баку в Грозный, еще и над Каспийским морем? Где Украина, а где Каспийское море? Там же нет украинских систем противовоздушной обороны. От взорвавшегося баллона осколки могли отлететь и сделать эти дырки. У птиц есть клювы, которые могли столкнуться с бортом на огромной скорости. Это называется «кинетический удар», и клювом пробило», — сказал эксперт.
По его словам, нельзя судить по фотографиям, потому что они могут искажать.
«Зачем нам каждый лык вешать на Украину? Тем более, если это не соответствует действительности. Нужно дождаться официальной информации», — заключил он.
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Анастасия Бондарева